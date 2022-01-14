شاب ينهي حياته شنقا في الزيتون.. ورسالة في ملابسه: سامحوني

أنهى شاب حياته شنقا في ظروف غامضة داخل منزله بمنطقة الزيتون، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة الزيتون بلاغا بالعثور على شاب معلقا في سقف غرفة نومه بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «عبد الرحمن أ ع»، يبلغ من العمر 26 سنة، معلقا بحبل في غرفة نومه، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

الطب الشرعي: العثور على رسالة من الشاب المتوفى لأسرته

وقال مصدر بالطب الشرعي إن مشرحة زينهم استلمت جثة الشاب أمس، وفي أثناء الاستلام يجري فحص الجثة وإثبات ما تحمله من متعلقاته وتقيد في دفتر الاستلام على سبيل الأمانة، وتحريزها بواسطة طبيب التشريح وإرسالها إلى النيابة صاحبة قرار التشريح.

وأضاف المصدر أنه في أثناء تفتيش ملابس الجثة لبيان هل توجد متعلقات من عدمه، جرى العثور على ورقة مكتوب فيها اعتذار وطلب السماح ويرجح بأنها رسالة من الشاب المتوفى لأسرته يطلب منهم أن يسامحوه على الانتحار.

الوفاة سببها إسفكسيا الخنق

وأوضح المصدر أنه تم تحريز الرسالة، وجار إرسالها إلى النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها، والتأكد من أنها بخط يد الشاب المنتحر أم أنها ليست بخط يده وأن شخصًا ما يحاول تضليل العدالة.

وأكد المصدر أن تقرير الصفة التشريحية الخاص بالشاب المتوفى تبين من خلاله عدم وجود شبهه جنائية في الوفاة، وذلك من خلال التأكد من عدم وجود إصابات ظاهرية في الجثمان، كما تبين عدم وجود نزيف داخلي، وأن الوفاه سببها «إسفكسيا الخنق».