القاهرة تتلقى 30 طلبا من سكان الحي السادس بمدينة نصر بالعودة والتعويض

قال المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إنّ حي غرب مدينة نصر، استقبل 30 طلبًا من سكان الحي السادس مع بدء فتح باب تلقي رغبات السكان بشأن البدائل التي تم الإعلان عنها، تمهيدا لتطوير منطقة الحي السادس، مضيفا لـ«الوطن»، أنّ هناك متسع من الوقت أمام المواطنين لاختيار ما يناسبهم ولا يوجد أي إجبار على أي خيار، وأغلب الرغبات حاليا تتراوح ما بين العودة والتعويض، ومن المتوقع زيادة إقبال السكان على تسجيل الرغبات خلال الأيام المقبلة بعد استكمال الأوراق المطلوبة .

خطة تطوير الحي السادس

وأشار إلى أنّ منطقة الحى السادس دخلت حيز التطوير وإعادة التخطيط، بيد الدولة، لافتا إلى أنّ كل مواطن سيحصل على حقه قبل أعمال الإخلاء إزالة البلوكات القديمة: «من يريد التعويض سيتم تعويضه وصرف مستحقاته قبل الإخلاء ومن يريد الحصول على شقة بديلة سيتم تسليمه شقة مجهزة على الفور، ومن يرغب في العودة للمنطقة بعد تطويرها سيتم إعادته وتسليمه وحدة بنفس المساحة ولو رغب في مساحة أكبر يتحمل الفارق».

حساب التوسعات الجديدة لصالح المواطن

وأوضح أنّ التوسعات التى قام بها بعض السكان خلال سنوات مضت بالحي السادس وتم التقدم للتقنين سيتم حساب مساحتها لصالح المواطنين، وكل البدائل في صالح المواطنين ومن يرغب في التعويض عليه إبداء رغبته وتوضيح رقم الحساب البنكي أو صرف التعويض عن طريق مكتب البريد التابع له.

صرف قيمة إيجارية للراغبين في العودة

وأوضح أن من يرغب في العودة للحي السادس بمدينة نصر، بعد التطوير سيوقع على عقد لصرف قيمة ايجارية شهرية له لحين استلامه الوحدة السكنية بعد انتهاء أعمال التطوير، مشيرا إلى منح المواطنين بعض الوقت لاختيار ما يناسبهم وسيتم تنفيذ تلك الرغبات، موضحًا أن الباب مفتوح لأي مواطن يرغب في الاستفسار عن معلومة أو الخيارات المطروحة للسكان ويتم اللقاء يوميا مع المواطنين للرد على تساؤلاتهم ويتم التعامل بكل شفافية والدولة لها تجارب سابقة فى إعادة السكان إلى مواقعهم بعد تطويرها وفق رغباتهم وهذا تم في روضة السيدة زينب ومثلث ماسبيرو.