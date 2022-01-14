بريد الوطن.. الإسلام والمرأة.. رؤية عصرية (3)

المرأة ليست مُلزمة بالإنفاق على نفسها، بل ذلك واجب شرعى لوَليِّها «الأب والزوج والأخ والابن»، وكذلك النفقة بعد الطلاق وتوفير مسكن مناسب لها إذا كانت حاضنة، وبخصوص الميراث والتفرقة العنصرية، فالرجل يرث ضعف نصيب المرأة فى أربع حالات فقط من أصل أكثر من أربعين حالة، فيها ترث ولا يرث وترث أكثر منه وهكذا، وهى كانت منذ فجر الإسلام طبيبة وشاعرة ومعلمة وناقلة لأقوال الرسول، عليه الصلاة والسلام، ومجاهدة فى سبيل الله، هى خديجة وأسماء وعائشة وحفصة بنت عمر وسمية بنت خياط، والإسلام جاء ليُحَرر المرأة من قيود الجاهلية وليس العكس، أما دُعاةُ التحرير الآن فيؤسفُنى أن أقول: إنَّكم لا تريدون حرية المرأة بل حُريَّة الوصولِ إليها، عن طريق تسليع المرأة وتشييئها، وجعلها واجهة إعلانية للمنتج الفُلانى والمُستحضر العِّلانى، والعلة فى رؤوسِ من يدعون إلى ذلك، فالقرآن قال: «وقَرْن فى بيوتِكُنَّ ولا تبرَّجْن تبرُّجَ الجاهليةِ الأولى»، وإذا كان هناك داعٍ لعمل المرأة فلتخرج وَفْقَ شروط الحجاب والوقار والرزان، وإن كان ذلك لا يلبى مطالبَ دعاةِ التحريرِ الزائف.

د. أسماء عبدالرحمن الشواربى

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