3 طعنات قاتلة تنهي حياة «محمد» على يد شقيقه: السبب أصدقاء السوء

3 طعنات قاتلة أصابت قلب شاب في العقد الثالث من العمر فأردته قتيلًا، المؤلم أن تلك الطعنات سددها الأخ الأصغر لشقيقه الأكبر في منزل الأسرة في المعصرة بالقاهرة لتنتهي معها معاناة النصح والإرشاد من قبل الشقيق الأكبر لشقيقه الأصغر الذي رفض الاستجابة لقطع علاقته بأصدقاء السوء وانقلب على شقيقه وعاجله بالطعنات التي أودت بحياته خلال مشاجرة لم تستمر سوى دقائق.

طعنات قاتلة

ووفق تحريات المباحث وتحقيقات النيابة العامة، أمسك المتهم «عمر» السكين الذي كان يخفيه بين ملابسه ووجَّه عدة طعنات في جسد شقيقه، وفرّ هاربًا تاركًا السكين ملقى على الأرض ملطخ بدماء المجني عليه الذي فارق الحياة داخل سيارة الإسعاف قبل وصوله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات.

أفادت تحقيقات النيابة العامة بأن المجني عليه كان على خلاف مع شقيقه (المتهم) قبل الحادث بوقت طويل بسبب علاقات الأخير وصداقته بعدد من الشباب الذين يتعاطون المخدرات ويمارسون جرائم السرقة وغيرها من الجرائم الأخلاقية، وعندما طلب المجني عليه «محمد» من شقيقه قطع علاقته بتلك المجموعة حدثت بينهما مشادة انتهت بجريمة قتل.

رواية قاتل شقيقه

خضع المتهم أمام النيابة العامة وظل يسوق التبريرات لجريمة قتل شقيقه، زاعمًا أنه كان يعنفه ويقلل منه أمام أسرته ويسخر من أصدقائه ويصفهم بصفات سيئة: «كان بيقول لي أنت هتطلع شمال زي العيال اللي أنت مصاحبهم»، ونسبت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد وقررت حبسه على ذمة التحقيقات.

تأجيل محاكمة قاتل شقيقه

تلك الجريمة المروّعة حدثت قبل أشهر في المعصرة وأحالت النيابة العامة المتهم بقتل شقيقه إلى محكمة الجنايات لمحاكمته عما اقترفت يداه من جرم بحق شقيقه، وخلال جلسة الخميس الماضي أمام محكمة الجنايات طلب دفاع المتهم استدعاء طبيب مستشفى الحسين الجامعي الذي استقبل المجني عليه لسماع أقواله واستجابت المحكمة لطلب الدفاع وقررت تأجيل القضية لدور الانعقاد في الشهر المقبل.