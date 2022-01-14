معلمون يقدمون روشتة مراجعة ليلة الامتحان للصف الرابع الابتدائي

ينصب تركيز أولياء الأمور والطلاب خلال الساعات الحالية على مراجعة ليلة الامتحان للصف الرابع الابتدائي، خاصة مع انطلاق الامتحان غداً في مادة اللغة العربية، الذي يشمل 20 سؤالاً ورقياً وليس إلكترونياً ويعقد في لجان مؤمنة ومراقبة في المدارس وتراعي كل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بحسب تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

مراجعة ليلة الامتحان للصف الرابع الابتدائي: التركيز على مرادفات الكلمات

وقدم معلمون روشتة مراجعة ليلة الامتحان للصف الرابع الابتدائي في مادة اللغة العربية، وأبرز المحاور التي يجب عليهم التركيز عليها، مؤكدين لـ«الوطن» أن جميع أسئلة الامتحان تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم ولا تعتمد على آلية الحفظ والتلقين، موضحين أنه يجب على الطالب التركيز جيداً على مفردات الكلمات وفهمها جيداً وفهم طريقة توظيفها في جمل مفيدة.

أسئلة القراءة والنصوص هي قطع ومحفوظات متحررة

في البداية يوضح أحمد محمود، مدرس لغة عربية، أن مراجعة ليلة الامتحان للصف الرابع الابتدائي، تشمل التركيز على مرادفات الكلمات، فيقول: «أسئلة الامتحان في جزء القراءة والنصوص هي قطع ومحفوظات متحررة فالموضوعات الموجودة في الكتاب لا تشمل أسئلة الامتحان لأن القراءة المتحررة تعني قطعا خارج المنهج الدراسي ويطبق عليها الطالب ما فهمه من الكتاب المدرسي».

وأضاف «محمود» لـ«الوطن»، أن مراجعة ليلة الامتحان للصف الرابع الابتدائي تتمثل في ضرورة التركيز على مرادفات الكلمات في كل درس سواء في القراءة أو النصوص، وأن يدرك الطالب جيداً الفرق بين التعبير المجازي والتعبير الحقيقي.

وأكد مدرس اللغة العربية أنه يجب على الطلاب قبل بدء امتحان الصف الرابع الابتدائي، التركيز على القواعد النحوية التي تتمثل في الجمع والضمائر وأسماء الإشارة وضمائر الغائب والمتكلم، فضلاً عن التركيز على أدوات الترقيم مثل أدوات الاستفهام والتعجب.

ويرى عبدالحميد عيسى، مدرس لغة عربية، أن امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الرابع الابتدائي يقيس مخرجات التعلم التي تبعد الطالب عن الحفظ والتلقين، موضحاً أن من أهم نواتج الفصل الدراسي الأول هي أن الطالب أصبح يمتلك كمًا هائلًا من المعلومات.

الامتحان خمسة أسئلة وهي: قراءة متحررة ونَص ونحو وكتابة سردية وخط

وعن تفاصيل مراجعة الامتحان للصف الرابع الابتدائي، يقول «عبدالحميد» لـ«الوطن»: الامتحان خمسة أسئلة وهي قراءة متحررة ونَص ونحو وكتابة سردية وخط، موضحاً أن السؤال الأول قراءة متحررة فالمحتوى من خارج الكتاب ولكن لغويات القطعة درسها الطالب خلال موضوعات الترم الأول، مشدداً على قراءة القطعة جيداً.

النصوص من خارج الكتاب وهي عبارة عن سؤال لغويات

أما عن سؤال النصوص، يؤكد أن النصوص أيضًا من خارج الكتاب وهي عبارة عن سؤال لغويات أي «مرادف أو مضاد أو جمع أو مفرد»، وسؤال نوع التعبير هو «مجازي أو حقيقي»، لافتاً إلى أن سؤال النحو يشمل معرفة الفرق بين الضمائر وأنواع الجموع وأركان الجملة الأسمية وعلامات إعراب المبتدأ والخبر والضمة وعلامات الترقيم.

ويوضح أنه يجب على الطالب عند الإجابة عن سؤال الكتابة السردية التركيز على مكونات الرسالة أي النص الإقناعي والسيرة الغيرية أو النص الوصفي، وفي سؤال الخط يجب كتابة الجملة بخط واضح ومنظم.