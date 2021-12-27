في عيد ميلاد أعزب بوليوود سلمان خان.. أسرار وكواليس في حياته

يحتفل اليوم الفنان الهندي سلمان خان، بعيد ميلاده الـ 55، وفي السطور التالية، نكشف أسرار وكواليس من حياته وأشهر أعماله، ومعلومات عن عائلته.

عائلة سلمان خان

يندرج الفنان سلمان خان من عائلة فنية كبيرة في بوليوود، حيث أنه نجل الكاتب والمنتج الشهير «سليم خان»، وأشقاؤه هم «أرباز خان وأربيتا خان، سهيل خان، ألفيرا خان».

ويسير سلمان خان وأشقاؤه الذكور على خطى والدهم بالمشاركة في التمثيل والإنتاج، وخاصة أرباز وسهيل.

يمتلك سلمان خان موهبة اخرى وهي الغناء، ونبرات صوته عذبة وقوية للغاية، فقد تفوق على أرجيت سينج مطرب الرومانسية، حينما قام بغناء أغنية «توم هاري هيرو»، وحققت مشاهدات عالية.

يلقب سلمان خان، بـ «بهاي»، وهي تعني الأخ الأكبر بالهندية، وهو تعبيرا عن مدى احترام الجميع له.

يحارب الفنان سلمان خان العنصرية بكل الطرق، ويعرف بتيشرت شهير، يحمل رموز جميع الديانات، خاصة المعبرة عن الإسلام والمسيحية والهندوسية واليهودية.

وبالرغم من تسامحه مع الأديان الأخرى، لكنه يعتز بدينه الإسلامي، حيث أنه هاجم شخصيات هامة عندما اعتدت على الدين الإسلامي، حتى أنه قام بأداء أغنية خاصة دفاعا عن الإسلام.

يحب سلمان خان زوجة أبيه كثيرا، ودائما يحترمها ويتحدث عنها بوسائل الإعلام بكل حب.

مواقف إنسانية في حياة سلمان خان

الفنان الهندي سلمان خان، يدعم جميع أصدقائه بكل مواقفهم الصعبة، وقد أنتج خصيصا فيلما لابنة صديقه سونيل شيتي، التي تدعى اثيا، عندما وجد بها موهبة التمثيل.

وصرحت اثيا شيتي في برنامج «كاران ويز كوفي»، أن والدها سونيل رفض مساعدتها في دخول عالم بوليوود، ولكن دعمها سلمان خان وأنتج لها الفيلم.

كما أنه ساعد العديد من نجوم بوليوود بفقدان وزنهم واكتساب لياقة بدنية، أبرزهم «سوناكشي سينها، أرجون كابور، هريتك روشان»، وفقا لتصريحاتهم في موقع «بينك فيلا».

كما دعم سلمان خان، زميله الفنان الهندي شاروخان، في أزمة نجله الأخيرة مع المخدرات.

ومن أكثر المواقف الإنسانية، التي قام بها سلمان خان، هو دعم الفتاة المصرية التي كانت تزن أكثر من 200 كيلو، وساهم بعلاجها في الهند، بجانب الدعم من قبل هريتك روشان وبعض مشاهير الهند، وفقا لما نشر في وسائل الإعلام الهندية.

حفل سلمان خان بـ موسم الرياض

يذكر أن الفنان الهندي سلمان خان، حقق نجاحا هائلا خلال مشاركته بموسم الرياض الأخير، تفوق على حفل «جاستن بيبر و بيتس».

وحضر حفل سلمان خان، أكثر من 80 ألف متفرج، في موسم الرياض، ويعد الحفل الأكثر نجاحا من حيث الحضور الجماهيري.

من أشهر أفلام سلمان خان

من أنجح أفلام سلمان خان سلسلة «تايجر زند هاي»، وفيلم «سلطان»، واستطاع أن يتفوق على شاروخان بالأعوام الماضية جماهيريا وبرأي النقاد وأيضا من أكبر المنافسين في شباك التذاكر.