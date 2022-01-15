انطلاق امتحانات الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الأول 2022

تبدأ، اليوم، امتحانات الصف الرابع الابتدائي، بمادة اللغة العربية، وتعقد الامتحانات ورقيا، وتشمل 20 سؤالاً متنوعة تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، بحسب ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدة أنه لم يتم إعلان نتيجة امتحانات التيرم الأول، وسيتم إعلان النتيجة مجمعة بنهاية العام الدراسي لأنّ النتيجة متصلة وليست منفصلة.

شوقي: وفرنا مراجعات مكثفة للطلاب على المنصات التعليمية

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أعد بنوك الأسئلة الخاصة بجميع المواد لطلاب الصف الرابع الابتدائي، وتم إرسالها لجميع الإدارات التعليمية لوضع أسئلة الامتحانات منها، موضحاً أن الوزارة حرصت على التنسيق الكامل مع جميع الإدارات للوقوف على الاستعدادات النهائية لعقد الامتحانات.

وأضاف «شوقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم توفير مراجعات مكثفة للطلاب على المنصات التعليمية مثل قناة مدرستنا التعليمية لتدريب الطلاب على كيفية الإجابة على الأسئلة، موضحاً أنه تم التأكيد على جميع الإدارات التعليمية بضرورة الحفاظ الكامل على سرية الامتحانات.

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بالوزارة، أن الهدف من عدم إعلان النتيجة بالمدارس عن الترم الأول، هدفه منع أي جدل بشأن النتيجة، موضحاً أن المدارس مُلتزمة بهذه التعليمات، بحيث لا تكون هناك نتائج عن لامتحانات الفصل الدراسي الأول، لافتاً إلى أن الامتحانات لا تشمل أي أسئلة محل صراعات طائفة أو سياسية على الاطلاق.

وتستعرض «الوطن» جدول امتحانات رابعة ابتدائي لنصف العام الدراسي

- اليوم السبت الموافق 10 يناير: امتحان مادة اللغة العربية (ساعتين ونصف)، والتربية الدينية (ساعة ونصف).

- يوم الأحد 16 يناير: امتحان مادة العلوم (ساعة ونصف)، والمهارات المهنية.

- يوم الاثنين 17 يناير: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية (ساعة ونصف)، وICT (ساعة ونصف).

- امتحان لغة انجليزية (ساعة ونصف) يوم الثلاثاء 18 يناير.

- امتحان الرياضيات (ساعة ونصف) يوم الخميس 20 يناير.