خلاف واعتزال واحتفال.. 3 فنانات يتصدرن «التريند» أبرزهن دنيا سمير غانم

ما بين الخلاف والاعتزال والاحتفال، تصدرت أخبار الفنانين، اهتمامات المصريين خلال الساعات الماضية، لتتصدر 3 نجمات قائمة الأكثر بحثًا على عملاق البحث «جوجل»، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية قائمة الفنانات، وسبب تصدرهن الـ«تريند».

دنيا سمير غانم

على رأس الفنانات اللاتي تصدرن الـ«تريند»، الفنانة دنيا سمير غانم، التي احتفلت بعيد ميلادها مع زوجها الإعلامي رامي رضوان، وسط حضور مجموعة كبيرة من الأصدقاء، كما شهد الاحتفال الظهور الأول لـ إيمي سمير غانم، برفقة زوجها الفنان حسن الرداد، بعد الشائعات الأخيرة التي تحدث خلال الأيام الماضية عن طلاقهما، ويعد هو الظهور الأول أيضا لـ«إيمي» في مناسبة، بعد انعزالها الفترة الماضية تأثرا بوفاة والديها الفنانين دلال عبدالعزيز وسمير غانم.

أيتن عامر

عادت الأزمة بين أيتن عامر وريهام حجاج، للظهور مرة أخرى، بعدما كشفت أيتن، عن اتخاذها الإجراءات القانونية التي تضمن حقوقها الكاملة حتى وصل الأمر إلى القضاء على حد تعبيرها، بسبب حذف مشاهد من دورها في مسلسل «كل ما نفترق»، بطولة ريهام حجاج، الذي شارك في السباق الرمضاني الماضي، مؤكدة أنها قدمت شكوى في نقابة المهن التمثيلية منذ 8 أشهر، ولكن لم ينظر فيها حتى الآن، ولا تعرف سبب التأخير.

كما تصدرت أيضا أيتن عامر، التريند، بعد طرح فيديو كليب أغنيتها الجديدة «بناقص»، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

آثار الحكيم

تصدرت تصريحات الفنانة آثار الحكيم، حول أسباب قرار اعتزالها، اهتمام المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة أنها وصفت التمثيل بأنه «عبء لا يحتمل»، وعلى مدار السنوات الماضية ظهرت آثار الحكيم، في عدد من البرامج التلفزيونية، ولكنها بعد ذلك قاطعت الظهور الإعلامي أيضا بعد أزمتها مع رامز جلال، واقتصر على بعض المداخلات الهاتفية في بعض البرامج، مؤكدة أن قرار اعتزالها نابع منها تماما حتى لا تضطر لتقديم أعمال لا تتوافق مع قناعتها.