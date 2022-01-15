التعليم: اختبارات تجريبية للصفين الأول والثاني الثانوي بالترم الثاني

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحانات تجريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في الفصل الدراسي الثاني في المدارس، لتدريب الطلاب على الامتحان على استخدام التابلت في الامتحانات.

امتحانات أولى وثانية ثانوي تقيس نواتج التعلم

وأضاف وزير التعليم، أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، تقيس الفهم ونواتج التعلم، وهي في موعدها المقرر من قبل، والتي ستبدأ يومي السبت والأحد المقبلين 22 يناير، على أن تكون ورقية بالكامل.

وقال وزير التربية والتعليم، في فيديو بثه فجر اليوم السبت، عبر صفحته الرسمية، إن الهدف من الامتحان ليس ورقيا ولا إلكترونيا، بل قياس مستوى الطالب، لافتا إلى أن الامتحان الإلكتروني هدفه الأساسي إبعاد العنصر البشري عن التصحيح، وعدم حدوث أي تسريب.

تزويد كل طالب بورقة المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة

وأضاف وزير التعليم، أنه لا مشكلة للطالب، سواء الامتحان ورقيا أو إلكترونيا، وسيتم تزويد كل طالب بورقة المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد الامتحان بديلا عن اصطحاب الكتاب المدرسي، ويسمح للطلاب باصطحاب التابلت في أثناء الامتحان للوصول إلى الكتاب المدرسي الإلكتروني أو بنك المعرفة.

وقال وزير التعليم، إنه سيسمح للطالب أن يضع مسودات على الكتاب المدرسي الموجود على التابلت، وسيكون هناك رابط يتم تعريفه للطالب غدا الأحد، لتنزيل الكتب الإلكترونية.