بدء امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول بجنوب سيناء بإجراءات احترازية

قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، إن مدارس جنوب سيناء أنهت كل الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي تنطلق اليوم وتستمر حتى نهاية امتحانات الصف الأول الثانوي االفندقي.

وأضاف، في تصريحات خاصة، أن مدارس جنوب سيناء استقبلت اليوم طلاب الرابع والخامس والسادس الابتدائي، على أن تنتهي امتحانات هذه الصفوف يوم الخميس المقبل، 20 يناير الجاري.

وقال «عقل»، إن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وجه بضرورة التواصل مع كل الإدارات التعليمية، من خلال غرف العمليات لتلقي البلاغات ومتابعة الامتحانات عن كثب، مشيرا إلى أن هناك غرفة عمليات مشكلة برئاسة عادل عتلم وكيل المديرية وعدد من الموجهين الخاصة بالمولد الدراسية.

تعقيم اللجان

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، التنسيق مع الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة لتعقيم اللجان بالكامل، وتوفير غرفة داخل كل مدرسة للزائرة الصحية.

وقال إن المدارس نفذت خطة التعقيم وأي طالب أو مدرس يدخل المدرسة لابد أن يكون مرتديا الكمامة، موضحا أن كل العاملين في التربية والتعليم تلقوا جرعات لقاح كورونا.

وأشار إلى أن الامتحانات التي انطلقت صباح اليوم السبت، شملت المرحلة الابتدائية وامتحانات النقل للصف الأول بمدارس التعليم الفني التجاري والزراعي والصناعي والفندقي.

وشدد وكيل الوزارة على اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية باللجان، والعمل على راحة الطلاب داخل اللجان، وتوفير الهدوء التام لأداء الامتحانات فى يسر وانضباط داخل اللجان، مع تنفيذ كل التعليمات واتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات من المراقبين والملاحظين، فضلا عن تواجد عنصر الأمن والزائرة الصحية، مؤكدا أن غرفة العمليات بالمديرية تتابع سير الامتحانات وعلى تواصل تام مع كل الإدارات أولا بأول.

موعد امتحان الشهادة الإعدادية

وأكد محمد عقل، أن محافظ جنوب سيناء صدّق على جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول، ومنها المرحلة الإعدادية التي تبدأ امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي (عام ورسمي) يوم السبت المقبل، من 22 حتى 26 يناير الجاري، ولمدة خمسة أيام.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي فتبدأ يوم السبت، 29 يناير الجاري وتنتهي الخميس 3 فبراير المقبل، ولمدة ستة أيام.

أما امتحانات المرحلة الثانوية الفنية فتبدأ للصف الأول الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي اليوم السبت وتنتهي الأربعاء الموافق 2 فبراير المقبل، باستثناء الصف الأول الثانوي الفندقي إذ تنتهي الامتحانات يوم السبت 5 فبراير.

أما امتحانات الصف الثاني الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي فتبدأ غدا الأحد، وتنتهي 3 فبراير، ولمدة ثمانية أيام.

وقال إن امتحانات الثانوي الفني للصم وضعاف السمع للصف الأول (سمعي فقط)، تبدأ يوم السبت 22 يناير الجاري، وتنتهي 29 من نفس الشهر.