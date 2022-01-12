التموين: نسبة صرف السلع عن يناير 55% حتى الآن
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الوطن
05:51 م | الأربعاء 12 يناير 2022
سلعة الزيت - أرشيفية
أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين، المتحدث الرسمي للوزارة، اليوم، أن نسب صرف السلع التموينية وصلت إلى 55%.
وأشار «كمال» إلى أن الوزارة تضخ يوميًا كميات كبيرة من السلع لمنافذ صرفها على بطاقة الدعم وسط رقابة تموينية كبيرة لضمان وصول الدعم الى مستحقيه.
ضخ 4000 طن سكر يوميا
وأضاف أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريراً من شركتي الجملة «العامة والمصرية»، يفيد بضخ 4000 طن سكر يوميا لمنافذ الصرف و3000 طن زيت يوميا؛ مناصفة ما بين العبوة زنه 800م والعبوة زنة 1 لتر، و1000 طن أرز و1000 طن مكرونة، إضافة إلى السلع الأخرى التي تدخل منظومة الدعم التي تصل إلى 28 سلعة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزير التموين وجّه بتشديد الرقابة على منافذ الصرف التي تقارب الـ 40 ألف منفذ بين المجمعات الاستهلاكية، وبقالي التموين ومنافذ جمعيتي والمنتشرة بمحافظات الجمهورية.
المخزون الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية آمن
وأكد أن «الأمن الغذائي» من الملفات التي توليها القيادة السياسية أهمية خاصة، مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل باستمرار للحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، مشيرا إلى أن مخزون السلع الاستراتيجية تعدى الخمسة أشهر.