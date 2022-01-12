التموين: نسبة صرف السلع عن يناير 55% حتى الآن

أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين، المتحدث الرسمي للوزارة، اليوم، أن ‏نسب صرف السلع التموينية وصلت إلى 55%.

وأشار «كمال» إلى أن الوزارة ‏تضخ يوميًا كميات كبيرة من السلع لمنافذ صرفها على بطاقة الدعم وسط ‏رقابة تموينية كبيرة لضمان وصول الدعم الى مستحقيه.

ضخ 4000 طن سكر يوميا

وأضاف أن الدكتور علي ‏المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريراً من شركتي ‏الجملة «العامة والمصرية»، يفيد بضخ 4000 طن سكر يوميا لمنافذ الصرف ‏و3000 طن زيت يوميا؛ مناصفة ما بين العبوة زنه 800م والعبوة زنة 1 ‏لتر، و1000 طن أرز و1000 طن مكرونة، إضافة إلى السلع الأخرى التي ‏تدخل منظومة الدعم التي تصل إلى 28 سلعة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزير التموين وجّه بتشديد ‏الرقابة على منافذ الصرف التي تقارب الـ 40 ألف منفذ بين المجمعات ‏الاستهلاكية، وبقالي التموين ومنافذ جمعيتي والمنتشرة بمحافظات ‏الجمهورية.‏

المخزون الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية آمن

وأكد أن «الأمن الغذائي» من الملفات التي ‏توليها القيادة السياسية أهمية خاصة، مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل ‏باستمرار للحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، مشيرا ‏إلى أن مخزون السلع الاستراتيجية تعدى الخمسة أشهر.