«التموين» تعلن توريد 500 ألف طن قصب سكر لشركة الصناعات التكاملية
«متحدث التموين»: إنتاج 40 ألف طن سكر خام من الكميات الموردة
كتب:
الوطن
04:45 م | الأربعاء 12 يناير 2022
قصب السكر
تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من اللواء عصام البديوي رئيس مجلس إدارة شركة السكر للصناعات التكاملية، يفيد بوصول نسب توريد السكر لمصانع الشركة الخمسة إلى 500 ألف طن، وأشار التقرير إلى أن إنتاج السكر النهائي من الكمية الموردة وصل إلى 40 ألف طن سكر خام.
سداد مستحقات الموردين
وصرح أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، بأن التقرير الوارد من شركة السكر شمل أيضاً تلقي مصنع أبو قرقاص 370 ألف طن، ومصنع قوص 11 ألف طن، ومصنع أرمنت 9 آلاف طن، ومصنع إدفو 10 آلاف طن، ومصنع كوم امبو 15 ألف طن، مشيرا إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه شركة السكر والصناعات التكاملية بسرعة سداد مستحقات الموردين.
توقعات باستقبال 10 ملايين طن قصب سكر
وقال اللواء عصام البديوي رئيس مجلس إدارة شركة السكر للصناعات التكاملية، إنه من المتوقع استقبال نحو 10 ملايين طن قصب سكر هذا العام.
وأكد صلاح فتحي العضو المنتدب للشركة، أنه قبل بدء الموسم جرى عمل الصيانة اللازمة للمصانع، مشيراً إلى توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، بتسهيل استلام القصب المورَد.