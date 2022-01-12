«التموين» تعلن توريد 500 ألف طن قصب سكر لشركة الصناعات التكاملية

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من ‏اللواء عصام البديوي رئيس مجلس إدارة شركة السكر للصناعات التكاملية، يفيد بوصول نسب توريد السكر لمصانع الشركة الخمسة إلى 500 ألف طن، ‏وأشار التقرير إلى أن إنتاج السكر النهائي من الكمية الموردة وصل إلى 40 ‏ألف طن سكر خام.

سداد ‏مستحقات الموردين

وصرح أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، بأن التقرير الوارد من شركة السكر شمل أيضاً تلقي مصنع أبو قرقاص ‏‏370 ألف طن، ومصنع قوص 11 ألف طن، ومصنع أرمنت 9 آلاف طن، ومصنع إدفو 10 آلاف طن، ومصنع كوم امبو 15 ألف طن، مشيرا إلى أن وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، وجه شركة السكر والصناعات التكاملية بسرعة سداد ‏مستحقات الموردين.‏

توقعات باستقبال 10 ملايين طن قصب ‏سكر

وقال اللواء عصام البديوي رئيس مجلس إدارة شركة السكر ‏للصناعات التكاملية، إنه من المتوقع استقبال نحو 10 ملايين طن قصب ‏سكر هذا العام.

وأكد صلاح فتحي العضو المنتدب للشركة، أنه قبل بدء ‏الموسم جرى عمل الصيانة اللازمة للمصانع، مشيراً إلى توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، بتسهيل استلام القصب ‏المورَد.‏