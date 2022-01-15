انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول بالإسكندرية.. و8 غرف عمليات

أعلنت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، عن عدم تلقي أي شكاوى، في أول أيام امتحانات مراحل النقل بالمحافظة، حيث بدأت امتحانات الصفين الرابع والخامس من المرحلة الابتدائية، والصفين الأول والثاني من المرحلة الإعدادية، العام والمهني، والصف الأول بمدارس التعليم الفني، بدأت جميعها صباح اليوم، بجميع مدارس المحافظة.

تشكيل 8 غرف عمليات للمتابعة

وقال الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، في تصريحات صحفية، على هامش جولات متابعة أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول، إنه تم تشكيل 8 غرف عمليات بالإدارات التعليمية الثماني، يترأسها مدير عام الإدارة لمتابعة سير العملية الامتحانية، وإعداد تقريرها اليومي عن سير الامتحانات.

وأضاف «سعد»، أنه تم الالتزام الكامل بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين، مع قيام الموجه المقيم بمهامه بمتابعة سجل أمن اللجنة، ومحاضر فتح مظاريف الأسئلة، ومدى كفاية أعداد الملاحظين والمراقبين، ووجود الجدول ودليل اللجان في أماكن واضحة، ومراجعة إقرارات الموانع للعاملين بكنترول المدرسة.

محافظ الإسكندرية يتابع الامتحانات

وأشار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، إلى متابعة بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لبعض صفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة للعام الدراسي 2021 / 2022 وفق الجداول المعلنة، والتي تنطلق اليوم وتستمر حتى 3 فبراير المقبل.

وأوضح «الشريف»، في بيان له، إن غرف العمليات تابعت أعمال الامتحانات لحظة بلحظة، من أجل التأكد من عدم وجود أي عقبات تواجه سير الامتحانات، لافتًا إلى أنه تم إرسال قرارات التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي أقرتها وزارتا التربية والتعليم والصحة، لحماية أبنائنا الطلاب، وتوفير المناخ الجيد لأداء امتحاناتهم بتركيز.

وأكد المحافظ، على أنه تم تكليف مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية، بالمتابعة المستمرة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة، وكذلك تكثيف أعمال تطهير المدارس وأعمال النظافة في محيط المدارس، ورفع التعديات والمخالفات أولا بأول، لتوفير بيئة آمنة وملائمة للطلاب.

كما وجه المحافظ، مسئولي التربية والتعليم، بسرعة إنهاء إجراءات دخول الطلاب للمدارس، وعدم السماح بأية تجمعات للطلاب أمام اللجان، حفاظا على سلامتهم.