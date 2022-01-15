لجميع المؤهلات والطلبة.. الشباب والرياضة تعلن عن أيام مفتوحة للتوظيف

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن عدد من الوظائف الشاغرة، وذلك بالتعاون بين الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف، إذ تنظم عدد من الشركات المختلفة عدد من الأيام المفتوحة للتوظيف.

وحددت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل الأيام المفتوحة للتوظيف، ونرصد من خلال السطور التالية الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف الشاغرة، التي جاءت كالتالي:

وظائف سلسلة سوبر ماركت أولاد رجب

أعلنت سلسلة سوبر ماركت أولاد رجب عن اليوم المفتوح للتوظيف، غدًا الأحد الموافق 16 يناير 2022، على أن يبدأ من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 3 مساء.

الوظائف المطلوبة

1- مشرف مجمدات.

2- مشرف خضار وفاكهة.

3- مشرف بقالة.

4- مشرف لحوم.

5- كاشير.

6- موظف FMC7.

7- محضر طلبات.

8- سائق رخصة مهنية «أولى – ثانية - ثالثة».

9- سائق فسبا خاصة.

10- منسق «ممرات – تجميل - منزلية».

11- بائع خضار وفاكهة.

12- بائع بقالة.

13- بائع لحوم «بلدي».

14- بائع أسماك «شوي - قلي».

15- بائع مخبوزات.

16- خباز.

17- رئيس قسم المخبوزات.

18- أمين مخزن «بالعبور».

19- عمال مخزن «بالعبور».

20- موظف أمن.

21- مراقب كاميرات.

22- فني تبريد وتكييف.

23- ميكانيكي «ديزل - بنزين».

الشروط المطلوبة

- مكان الوظائف يكون في العبور.

- أن يكون الموقف واضح من التجنيد للذكور.

- ألا يقل سن المتقدم للوظائف عن 20 عامًا وألا يزيد عن 45 عامًا.

وعلى الراغبين في التقدم للوظائف التوجه لفرع أولاد رجب بجوار برج الأطباء في منطقة فيصل بالجيزة في الموعد المحدد.

وظائف مجموعة سلاسل ماركت أوسكار ستورز

أعلنت مجموعة سلاسل ماركت أوسكار ستورز عن تنظيم يوم مفتوح للتوظيف أيام السبت والإثنين والخميس من كل أسبوع، ليبدأ من الساعة 9:30 صباحا حتى 3:30 مساء، في شارع 90 هايبر ماركت أوسكار بجانب جامعه المستقبل في التجمع الخامس.

الوظائف المطلوبة

- مديرين فروع.

- شيفات جزارة «خبرة أو بدون».

- شيفات بقالة «خبرة أو بدون».

- شيفات أسماك «بائع و تنظيف أسماك خبرة أو بدون».

- سائقين درجة 2 و 3.

- كاشير «خبرة أو بدون».

- عمال مخازن «خبرة او بدون».

- موظفين استلامات «خبرة أو بدون».

- طيارين بالفيسبا.

- معدين طلبات ديلفري «خبرة أو بدون».

- عمال نظافة.

- منسقين ممرات «خبرة أو بدون».

- بائعين بالأقسام المختلفة.

- مراقبين أمن.

- مراقبين كاميرات.

حقوق ومميزات الوظائف

- تمنح سلسلة السوبر ماركت للعاملين رواتب مجزية.

- حوافز التزام و انتظام.

- حوافز نصف سنوية بعد مرور عام.

- تدريب مدفوع.

- 9 ساعات عمل.

- تأمين اجتماعي.

- تأمين طبي.

- يونى فورم.

- مواصلات من وإلى محل العمل بخطوط سير ثابتة.

- فرص للترقي و التدرج الوظيفي.

- أجازات سنوية.

- عطلات رسمية.

الشروط المطلوبة

- جميع المؤهلات الدراسية وبدون مؤهل «لبعض الوظائف».

- موقف واضح من التجنيد.

- سكان المناطق القريبة من الطريق الدائري والأماكن المحيطة.

- الوظائف متاحة للطلبة والخريجين.

- لا يوجد سكن للمغتربين.

- العمل 6 أيام في الأسبوع وإجازة يوم واحد.