تعرف على التحويلات المرورية خلال فترة الغلق الكلي لوصلة محور صفط اللبن

أجرت محافظة الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرورالجيزة والشركة المنفذة، تحويلة مرورية بسبب الغلق الكلي للوصلة الكائنة بمحور صفط اللبن أعلى شارع السودان المؤدية إلى الطريق الدائري، لقيام الشركة المنفذة للأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع محور الفريق كمال عامر «محـور الزمر سـابقا»، بالبدء في أعمـال تركيب الكمـر المعدني الخاص بالمحور وتقاطعه مع محـور صفط اللبن، وتحديداً بالوصلة الكائنة أعلى شارع السودان وقسم شرطة بولاق الدكرور، والتي تخدم حركة المركبات القادمة من شارع ثروت اتجاه الطريق الدائري عن طريق محور صفط اللبن.

التحويلات المرورية خلال فترة الإغلاق الجزئي بمحور صفط اللبن

وأكدت المحافظة في بيان، استمرار الغلق الكلي حتى الساعة 5 صباح يوم السبت الموافق 11 من شهر ديسمبر الجاري، على أن تكون الأعمال ابتداء من الساعة 12 صباحا حتى الساعة 5 صباحا فقط من كل يوم طوال فترة الأعمال، وتكون التحويلات المرورية لقائدي المركبات كالآتي:

أولا: حركة المركبات القادمة من شارع ثروت وترغب بالسير أعلى محور صفط اللبن اتجاه الطريق الدائري ومناطق كرداسة تتبع المسار الآتي:

- السير باتجاه المنزل المؤدي إلى مناطق قسم شرطة بولاق الدكرور - مستشفى بولاق العام ومنطقة صفط اللبن من أسفل المنزل الكائن بجوار مدخل الوصلة المطلوب غلقها.

ـ السير بعد نهاية المنزل يسارا بشارع مصطفى مشرفة.

- استكمال السير بامتداد شارع مصطفى مشرفة حتى بداية شارع التحرير الكائن أسفل محـور صفط اللبن، وصولاً حتى المطلـع المـؤدي إلى محور صفط اللبن من منطقة الشوربجي.

- السير باتجاه المطلع المؤدي إلى مناطق الطريق الدائري - كرداسة بعد تجاوز منطقة الغلق الكلي بسبب الأعمال المشار إليها.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن المطلع الآخر لمحور صفط اللبن الذي يخدم حركة المركبات القادمة من شارع السودان وشارع التحرير بالدقي يعمل بكامل طاقته على مدار اليوم، ويمكن استخدامه بديلا أيضا للوصلة المؤدية إلى الطريق الدائري أثناء فترة الأعمال والغلق الكلي المشار إليها.

وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل

وقالت المحافظة إن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة، قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركه المرورية.