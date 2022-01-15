الكشف على سلامة عقل المتهم بقتل الشيخ وليد في الدقهلية

قررت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة 12 بمحافظة الدقهلية اليوم، إيداع طالب بكلية الهندسة بمستشفى الأمراض النفسية بالعباسية للكشف عن قواه العقلية، وذلك بعد أن وجه إليه تهمة القتل العمد لإمام وخطيب بوزارة الأوقاف أثناء سيره في الشارع طعنًا بسكين وذلك في قرية الصلاحات مركز بني عبيد، وذلك لبيان عما إذ كان المتهم مسئولًا عن أفعاله من عدمه وقت ارتكاب الواقعة، وحددت المحكمة جلسة يوم 22 مارس المقبل لنظر القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أبو الفتوح الحنطور، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار حسام محمود حشيش، والمستشار أنس أسامة العبد، وأمانة سر مسعد كمال الدين، وعصام الدسوقي وذلك في القضية رقم 2582 لسنة 2021 جنايات بني عبيد، والمقيدة برقم 1061 لسنة 2021 كلي شمال المنصورة.

توجيه تهمة القتل العمد للمتهم بقتل السيد وليد

وأحال المستشار حسام الدين مصطفى معجوز، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، المتهم «أحمد م. ع.»، 21 سنة، طالب بكلية الهندسة ومقيم بقرية الصلاحات مركز بني عبيد، ولمحكمة جنايات المنصورة، وذلك لأنه في يوم 8/6/2021 قتل المجني عليه «وليد عمر عثمان عز الدين» 48 سنة، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، ويعمل بأوقاف العريش في محافظة شمال سيناء، ومقيم بقرية «الصلاحات» في الدقهلية، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية، وعقد العزم على قتله.

وجاء في قرار الإحالة أن المتهم، أعد لذلك الغرض سلاح أبيض «مطواة قرن غزال» وما أن ظفر به حتى كال له عدة طعنات بالسلاح استقرت بالوجه والرقبة قاصدا من ذلك إزهاق روجه فأحدث إصاباته الموصوفة الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، كما وجهت له اتهامًا آخر وهو أنه أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض «مطواة قرن غزال».

خلافات ولاد الخالة تتسبب في قتل إمام وخطيب بالأوقاف

وتبين أن المتهم والمجني عليه أقارب «أولاد خالة» ودبت بينهما مشاكل بسبب لعب الأطفال وتطورت إلى طلاق أخت المجني عليه من شقيق المتهم، وتطورت الخلافات إلى انتظار المتهم المجني عليه أثناء سيره في الشارع، وطعنه عدة طعنات تسببت إصابته بقطع غائر في رقبته من الجهة اليسرى، وجرح قطعي بالوجه، وجروح سطحية بفروة الرأس، وهو ما تسبب في مصرعه.