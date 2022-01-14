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بحث لعضو هيئة تدريس بجامعة المنصورة يتصدر الغلاف الخلفي لمجلة مرموقة

كتب:

صالح رمضان
09:34 م | الجمعة 14 يناير 2022
الدكتور محمود خليفة

الدكتور محمود خليفة

أعلن الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، عن تصدر بحث للدكتور محمود خليفة المدرس المساعد بقسم الفيزياء جامعة المنصورة، وباحث الدكتوراه بجامعة الصين للعلوم والتكنولوجيا، الغُلاف الخلفي للعدد التاسع من مجلة «Advanced Materials Interface» ذات معامل التأثير 6.1.

البحث يتناول تطوير وحدات خلايا شمسية

وأوضح عبد الباسط، في بيان، أن البحث يتناول تطوير وحدات خلايا شمسية ذات أقطاب مُغطاة جزئيًا بألواح نانومترية، وذلك لاستخدامها في الأجهزة المُتلونة كهربيًا «Electrochromic devices»، والتي تُغير خصائصها الضوئية «الشفافية واللون» على حسب الجُهد الكهربي المُطبق.

وحدات الخلايا الشمسية المُطورة يتغير لونها

وأشار إلى أن وحدات الخلايا الشمسية المُطورة في البحث يمكن أن يتغير لونها من الأزرق القاتم في الشمس إلى الشفاف في الليل، ولهذا يُمكن استخدامها في النوافذ الذكية «التي يتغير لونها تبعًا لدرجة سطوع الشمس»، دون الحاجة إلى مصدر كهرباء خارجي، كما يُمكنها توفير الطاقة لدعم العديد من الأجهزة الإلكترونية.

وأكد أن الدكتور محمود خليفة يعد الباحث الرئيسي في هذا البحث، وشارك معه 4 باحثين آخرين من جنسيات مُختلفة.

يذكر أن جامعة المنصورة بها 34 عضو هيئة تدريس تم اختيارهم ضمن العلماء الأكثر تأثيرا علميا في عام 2020 قياسا على الإنتاج العلمي لهم وفق القائمة التي أعلنتها جامعة ستانفورد الأمريكية، لتؤكد على قدرة العلماء المصريين في مجال تخصصهم العلمي والاستشهاد العلمي بأبحاثهم وبينهم عدد من العلماء الأوائل في مجال تخصصهم على مستوى العالم.

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