إنشاء كوبريين بـ18 مليون جنيه ومدرسة للتعليم الأساسي في كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم إنشاء كوبريين بمدينة كفر الشيخ على ترعة ميت يزيد بتكلفة قدرها 18 مليونا و800 ألف جنيه، الأول إحلال وتجديد وتوسعة الكوبري الحالي المقابل لإدارة المرور بالقنطرة البيضاء بالمدخل والمخرج الرئيسي لمدينة كفر الشيخ من الناحية الشرقية، والكوبري الآخر على ترعة ميت يزيد مقابل موقف دسوق إسكندرية بجوار الكوبري الحالي.

قطعة أرض بدسوق لإقامة مدرسة

وأشار المحافظ في بيان، إلى أنه وافق على شراء قطعة أرض بمدينة دسوق على مساحة 2080 متر من صندوق خدمات المحافظة لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها بمنطقة الكشلة بتكلفة 2 مليون و80 ألف جنيه.

جاء ذلك الاجتماع النصف شهري الذي عقده اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارات ونواب رؤساء المدن.

محافظ كفر الشيخ يوجه رؤساء المدن بالتواجد بالشوارع

ووجه محافظ كفر الشيخ رؤساء المدن بالتواجد بالشوارع والأحياء لرفع مياه الأمطار، والتواصل بشكل مباشر معه على مدار الساعة للاطمئنان على رفع الأمطار والمخلفات من الشوارع.

وخلال اللقاء استمع محافظ كفر الشيخ لطلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الخاصة بكل دوائر المحافظة، مستجيبا لطلبات النواب، المقدمة للصالح العام وخدمة المواطنين، مؤكداً استمرار تنفيذ الخطة الاستثمارية الخاصة بكافة القطاعات، واستكمال رصف الطرق والشوارع بمدن وقرى المحافظة، مشدداً بالتعاون بين المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لصالح أهالي المحافظة.