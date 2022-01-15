إصابة ناهد السباعي بفيروس كورونا: «كل الناس تخلي بالها»

أعلنت ناهد السباعي إصابتها بفيروس كورونا، عبر حسابها على «إنستجرام»: «إيجابي كورونا، الحمد لله على كل شيء، أي حد قابلني ياخد باله، وكل الناس تخلي بالها لأن الانتشار المرة دي قوي جدا».

نجلاء بدر لـ ناهد السباعي: «حبيبتي ألف سلامة عليكي»

وعلق عدد من الفنانين على منشور ناهد السباعي، وتمنوا لها السلامة، ومن بينهم نجلاء بدر، التي كتبت: «حبيبتي ألف سلامة عليكي».

إصابات كورونا في الوسط الفني

وضرب كورونا الوسط الفني، وأصيب عدد كبير من الفنانين ومنهم أحمد حاتم وتامر حبيب وإدوارد وياسين السقا ووالدته الإعلامية مها الصغير وشذى ومنة بدر تيسير ودوللي شاهين وأحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد التي تعافت من الفيروس، والسيناريست أيمن سلامة وكريم محمود عبدالعزيز ونجلاء بدر التي أعلنت إصابتها بمتحور أوميكرون، وأكدت أنها في حالة تحسن.

كما أصيب أيضا بفيروس كورونا، كل من عبدالرحمن أبوزهرة، ونقل على مستشفى العزل بالعجوزة إلا أن حالته الصحية تحسنت وخرج من المستشفى، ويقضي حاليًا فترة نقاهة، وكتب نجله أحمد، عبر «فيس بوك»: «الحمد لله بابا خرج من المستشفى، وشكرا لكل الناس اللي سألت وكل اللي اهتم وكان بيدعيله. ربنا يقومك بالسلامة وتمر فترة النقاهة على خير».

كما أصيب أيضًا الفنان رشوان توفيق بالفيروس، والفنانة مديحة حمدي، بعدما جمعتهما إحدى الندوات الثقافية، ولكن حالتهما في وضع مستقر، ولم تطلب النقل للمستشفى.

وأصيب بكورونا أيضا المخرج الكبير علي بدرخان، ومن بين المصابين الإعلامية لميس الحديدي التي ما زالت في فترة العزل، بينما عاد زوجها الإعلامي عمرو أديب مرة أخرى إلى ممارسة العمل الإعلامي بعد التعافي.