ناهد السباعي عن مشاركتها بلجان تحكيم «القاهرة السينمائي»: فرصة عظيمة

قالت الفنانة ناهد السباعي، عضو لجنة تحكيم إحدى مسابقات الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي، إن مشاركتها كعضوة لجنة تحكيم بالدورة المنقضية حديثا من مهرجان القاهرة، كان فرصة عظمية لها لمشاهدة الكثير من التجارب السينمائية من مختلف دول العالم، موضحة في الوقت ذاته أن هذا الأمر يفيد بشكل كبير على مستوى تبادل الثقافات بين الدول المختلفة.

وأضافت الفنانة، خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، المذاع على شاشة dmc، أنها كانت حريصة بشكل كبير على تلبية دعوة إدارة مهرجان والمشاركة كعضوة لجنة تحكيم، مؤكدة أنها استمعت بشكل كبير بهذه التجربة.

ناهد فريد شوقي: مشاركة الفنان بالمهرجانات تعمل على زيادة وعيه وثقافته

وتدخلت المنتجة ناهد فريد شوقي، والدة الفنانة ناهد السباعي، في الحديث، مؤكدة أن ذلك يفيد في تطور الفنان أيضا، ويجعله أكثر وعيا وثقافة واطلاعا.

وأضافت المنتجة، خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، المذاع على شاشة dmc، أن السينما المصرية نجحت خلال السنوات الأخيرة في تقديم أكثر من تجربة سينمائية فازت بالعديد من الجوائز من مهرجانات دولية مستشهدة بتجربة فيلم «ريش».

وشهدت الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة كبار نجوم الفن على مدار الأيام الماضية، وحقق مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43 تلاقي الثقافات من جميع الدول، وعرض عدد كبير من الأفلام بجميع الجنسيات، كما شهد عرض العديد من الأفلام السينمائية العربية والأجنبية، فضلًا عن الندوات والجلسات النقاشية الثقافية.