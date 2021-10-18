ناهد السباعي عن تعليقات «ستوري نار»: نفسي أخفيهم من حياتي.. «فيديو»

عبرت الفنانة ناهد السباعي، عن استياءها من بعض الأشخاص المتطفلين في التعليقات بطريقة غير لائقة، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، والذين يكتبون عبارات مثل «ستوري نار».

ناهد السباعي لا تستخدم البلوك لحظر أصحاب التعليقات المسيئة

وقالت ناهد السباعي، في تصريحات لـ«الوطن» على هامش فاعليات مهرجان الجونة السينمائي، ردًا على تساؤل بشأن الأشخاص الذين تتمنى أن يختفوا من حياتها: «نفسي أخفي أصحاب الاستوري نار، من حياتي مش عارفين جايين منين».

وعن استخدامها البلوك لحظر البعض من على حساباتها بالسوشيال ميديا، قالت ناهد السباعي إنها لا تستخدم سياسة البلوك، لعدم تركيزها من الأساس في مثل هذه الأمور، فضلًا عن متابعتها فقط للصفحات التي تستهدف هوايتها مثل الحيوانات، والموضة والأزياء، والطبيعة.

صعوبات فيلم «ماكو» بسبب التصوير تحت المياه

وعن مشاركتها في فيلم ماكو، الذي عرض مؤخرًا في دور العرض السينمائي، أشارت إلى أنه من الأفلام الصعبة التي شاركت فيها، لتصويره تحت المياه خارج مصر، وفي درجة حرارة تحت الصفر، واستمرار التصوير لعدد ساعات طويلة، وهو أمر به إرهاق وتعب شديد، بخلاف عدم إجادتها لرياضة الغطس في المياه من الأساس «أحب اصطاد السمك لكن متفرجش عليه تحت المية».

وتابعت: «فريق عمل الفيلم تعرض لإصابات خلال التصوير، وكل شخص بإصابة مختلفة منها اختناق، أو ارتطام بقطع ديكور، ولا اتفاجئ بسمكة قرش في المية، لكن الحمدلله في النهاية جت سليمة ومحدش حصله حاجة قوية».

وأشارت ناهد السباعي إلى أنها تصور حاليًا مسلسلا جديدا مع المخرج يسري نصرالله، ومن المقرر عرضه على منصة شاهد VIP الإلكترونية قريبًا.

وحضرت الفنانة ناهد السباعي، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي مساء الخميس الماضي، بصحبة والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي.