أستاذ سياسات دولية: منتدى الشباب أصبح من أدوات القوى الناعمة المصرية

قال الدكتور أشرف سنجر أستاذ السياسات الدولية، إن منتدى شباب العالم أصبح أداة من أدوات القوى الناعمة المصرية، التي تعتمد على التواصل والوصول إلى العالم، وحضور شباب العالم إلى شرم الشيخ أدي إلى تنوع ثقافي كبير جدا.

اختيار القضايا بحرفية شديدة

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج «من القاهرة»عبر فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء السبت، أن القائمين على المنتدى اختاروا القضايا بحرفية شديدة، لافتًا إلى أن المنتدى تخطى تحدي كورونا، مشيرًا إلى أن مشاركة جون كيري وزير الخارجية الأمريكي السابق، لدعم دور مصر في استضافة قمة المناخ 2022، كانت ملفتة للنظر، كما أن مداخلات الأمم المتحدة والتداخل بين ما هو محلي وعالمي فتح خطوط كبيرة للتواصل.

تجربة «حياة كريمة»

وأوضح أن الأمم المتحدة ومؤتمر التنمية المستدامة أكدا أن تجربة مصر في «حياة كريمة» تقترب من حل مشاكل كان يصعب الاقتراب منها، والعمل على بناء ريف قوي لبناء دولة قوية، مؤكدًا أن مصر تحقق قفزات في الوصول إلى فكرة حل مشاكل المواطن المصري البسيط.

مصر ليست منغلقة

وتابع بأنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، اقتحم خلال منتدى شباب العالم، ملف حقوق الإنسان بكل شجاعة وجرأة وشفافية، فعندما تحدث عن استراتيجية حقوق الإنسان دعا الشباب لمراجعة السجلات وما يحدث، مضيفًا أنّ أي تجاوز للأمن القومي وحياة المصريين يجعل الدولة تأخذ قرارات لحماية المواطنين، مؤكدًا أن الهدف الأول هو حماية الدولة.

ولفت إلى أن مصر ليست منغلقة ولكنها منفتحة وتعرض تقاريرها على العالم أجمع، مؤكدًا أن ملف حقوق الإنسان كان في السابق أداة من أدوات الضغط على الدول.

وعن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، 2022 عاما للمجتمع المدني، قال إنه مرتبط بقمة المناخ ودور المجتمع المدني في إدارة مشهد السياسة الداخلية والخارجية لتحقيق أهداف الدولة العليا، وحسن التفكير وربط السياسات الداخلية مع الدولية.