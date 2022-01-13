طقس الغربية اليوم: ضباب وصقيع وارتباك بالحركة المرورية

أصيبت شوارع وميادين مراكز ومدن محافظة الغربية بالشلل المروري النسبي اليوم الخميس مع استمرار تقلبات الأحوال الجوية والطقس السيئ والانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة والصقيع وهبوب الرياح والعواصف الترابية، ما أربك سير الأحوال المعيشية للأسر والعائلات بمراكز ومدن المحلة وطنطا وسمنود والسنطة وكفرالزيات وبسيون وقطور زفتي.

ارتباك الحركة المرورية بالطرق بشوارع الغربية

كما تسبب سوء الطقس والأحوال الجوية على مستوى قرى ومراكز المحافظة في ارتباك حركة النقل والمواصلات مروريا بين مدن «طنطا، المحلة، زفتي، قطور، بسيون، كفرالزيات، السنطة، سمنود» بينما انتشر الضباب بين الطرق الفرعية والرئيسية المطلة بضفاف مياه نهر النيل والأراضي الزراعية من بينها «المحلة - كفرالشيخ» و«طنطا - كفرالشيخ» و«القاهرة - الإسكندرية» الزراعي.

ضباب وشبورة بشوارع الغربية

كما قرر الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، في تعليماته إلي رؤساء مجالس المدن والأحياء بالضرورة استمرار رفع حاله الطوارئ والاستعداد القصوى لمواجهة احتمالية تقلبات الطقس والأحوال المناخية تزامنا مع حلول شهور الشتاء واحتمالية سقوط الأمطار الغزيرة والعواصف الترابية في ظل انخفاض ملحوظ للدرجات الحرارة وانتشار الشبورة المائية والضباب.

تفعيل غرف العمليات والطوارئ بالمجالس المحلية

وأشار محافظ الغربية إلى أهمية تفعيل غرف العمليات والطوارئ بدواوين المجالس المحلية والمديريات لرفع شكاوي المواطنين وتلقي كافة استغاثاتهم أثناء سوء الأحوال الجوية.

وكشف محافظ الغربية جاهزية معدات وسيارات كسح وشفط المياه والبالغ عددها 494 سيارة فضلا عن الدفع بفرق فنية لمعاينة خطوط بلاعات الصرف والغطاسات بأنفاق الدلجمون وستوته والكوبري السفلي بمراكز كفرالزيات وطنطا والمحلة الكبري.