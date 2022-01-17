طلاب «أولى إعدادي» يؤدون امتحان الجبر والإحصاء ورقيا اليوم

يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي بمدارس محافظة الجيزة، اليوم، امتحان مادة الجبر والإحصاء للفصل الدراسي الأول، والذي يعقد ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية والمدارس، وأكدت مديرية التربية والتعليم، أن الامتحانات تعقد وفق كافة المواصفات التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، برئاسة الدكتور رمضان محمد.

الامتحان يختلف من مدرسة لأخرى

وقالت سمية الخطيب، وكيلة مديرية التربية والتعليم في الجيزة، إن امتحان الجبر والإحصاء تم وضعه من قبل الموجهين في الإدارات التعليمية، موضحة أن الامتحان يختلف من مدرسة لأخرى ويعقد في لجان مؤمنة وتم التنبيه على جميع المدارس بضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب في اللجان الامتحانية.

وأضافت «سمية» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم التنبيه على جميع مديري الإدارات التعليمية ووكلائهم بضرورة تفقد اللجان الامتحانية بشكل يومي والوقوف على أي مشكلات تواجه الطلاب والعمل على حلها مباشرة، مشيرة إلى ضرورة تطبيق كافة الإجراءات ضد فيروس كورونا وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية.

غير مسموح بمنع أي طالب من دخول الامتحانات

وأوضحت سمية الخطيب، أن هناك سرية تامة في الامتحانات وتعليمات مشددة لجميع لجان النظام والمراقبة بضرورة الالتزام بكافة التعليمات التي تحافظ على سرية عقد الامتحانات، لافته إلى أنه غير مسموح لأي مدرسة بمنع أي طالب من دخول الامتحانات.

ونوهت إلى أن عملية تصحيح الامتحانات تتم أول بأول إلى أن يتم إعلان النتيجة بعد عرضها على مدير المديرية، مشيرة إلى أنه لم يتم رصد أي شكاوي من الامتحانات لأن الأسئلة تنوعت وتعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم، مشددة على جميع الطلاب بضرورة الاستفادة من جميع المنصات والمراجعات التي وفرتها الوزارة.