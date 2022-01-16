«تعليم الجيزة»: لا شكاوى أو تسريب لامتحانات الصف الثاني الإعدادي

كشفت سمية الخطيب، وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، حقيقة تسريب امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2022، مؤكدة أنه لم تُرصد أي محاولات لتسريب الامتحانات حتى الآن، وأنَّ الامتحانات تسير بطريقةٍ منتظمةٍ مع مراعاة تطبيق كل الإجراءات الوقائية المشددة؛ لمواجهة فيروس كورونا، كتوزيع الطلاب على اللجان بما يُحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي، وإلزامهم بارتداء الكمامة الطبية.

وأضافت «سمية»، لـ«الوطن»، أنه لا توجد أي شكاوى بخصوص امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2022، موضحة أن الطلاب يؤدون اليوم الامتحان في مادة العلوم والتربية الفنية ورقيًا في لجانٍ مُؤمَّنة ومُراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية والمدارس.

امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2022 ورقية

وأوضحت وكيلة المديرية، أن امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2022 في مستوى الطالب المتوسط، ولم تُرصد أي مشكلاتٍ من حيث مستوى الأسئلة في الامتحانات حتى الآن، مؤكدةٌ أنَّه في حالة وجود أي خطأ في نقطة معينة في أي سؤال في الامتحان يتم تدارك الموقف سريعاً، وتُوزَّع درجة هذه النقطة على بقية أسئلة الامتحان.

وأكدت «الخطيب»، تصحيح أوراق الامتحانات أولًا بأول عقب انتهاء الطلاب من أداء الامتحان، موضحة أن أسئلة الامتحانات تتنوع من مقالية واختيار من متعدد، وُضعت من قبل موجهي الإدارات التعليمية، وتختلف من مدرسةٍ إلى أُخرى، مشيرةً إلى أنه لم تُرصد أي حالات غشٍ في الامتحانات.

امتحانات الصف الثاني الإعدادي من المقرر

وأشارت إلى أنَّ الامتحانات لم تشمل أيُّ أسئلةٍ من مقرر الفصل الدراسي الثاني، وتم التأكيد على جميع الموجهين بضرورة مراجعة الأسئلة، والتأكد من مطابقتها لمواصفات الورقة الامتحانية، التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي، امتحان مادة العلوم اليوم ورقياً بنمط الأسئلة الموضوعية والمقالية، التي تعتمد على فهم الطالب للمقرر الدراسي، ووسط لجان مؤمنة ومراقبة جيداً.