طلاب «أولى إعدادي» بالجيزة يؤدون امتحان الهندسة والدين غدا

يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي بمدارس محافظة الجيزة، غدا السبت، امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين، والتربية الدينية لمدة ساعة ونصف، ورقيا، في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية، تنفيذا لكل التعليمات التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خاصة في إجراءات مواجهة فيروس كورونا في اللجان الامتحانية.

غير مسموح لأي مدرسة بمنع أي طالب من الامتحان

أكد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، في بيان له، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، لمتابعة سير أعمال الامتحانات في جميع المدارس، موضحاً أنه غير مسموح لأي مدرسة، بمنع أي طالب من الامتحان، لافتا إلى أنه جرى توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية، بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي.

وقال محمد يحيى، مدير إدارة منشأة القناطر التعليمية، إن الامتحانات تسير بصورة منتظمة، دون أي معوقات، موضحا أنه جرى التنبيه على جميع المدارس بضرورة تسليم أوراق الأسئلة للطلاب في المواعيد المحددة دون تأخير وإستلامها في المواعيد المحددة، لافتاً إلى أن تصحيح الامتحانات يتم بشكل يومي داخل كنترولات المدارس.

الأسئلة تتنوع من مقالية واختيار من متعدد

وأضاف «يحيى» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الامتحانات عقدت ورقيا بنمط الأسئلة التي تعتمد على الفهم، وليس الحفظ والتلقين، موضحا أن الأسئلة تتنوع من مقالية واختيار من متعدد، وفق المواصفات التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، لافتاً إلى أنه تم التنبيه على جميع الموجهين بمراجعة أسئلة الامتحانات قبل توزيعها على الطلاب.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أعلن تفاصيل امتحانات النقل في الابتدائية والإعدادية، موضحاً أنها تعقد مثلما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا، مشدداً على الطلاب بضرورة الاستفادة من كافة المنصات والمصادر التعليمية التي تم توفيرها للتدريب على كيفية حل الأسئلة التي تعتمد على الفهم.