الأورمان: منظمات وبنوك وجهات حكومية بمؤتمر الاستدامة الثاني في الأقصر

تستعد جمعية الأورمان لانطلاق المؤتمر السنوي الثاني للتنمية المستدامة، في نسخته الثانية تحت شعار «الاستدامة والتحولات الاقتصادية والاجتماعية»، في الفترة من 2 وحتى 5 مارس المقبل في محافظة الأقصر.

يأتي ذلك بعد نجاح الجمعية في تنظيم المؤتمر الأول للتنمية المستدامة في عام 2020 بمدينة الأقصر بحضور عدد كبير من الوزراء والخبراء فضلا عن هيئات ومنظمات وجهات اقتصادية وبنكية محلية، وعربية، وإقليمية ودولية من عدة دول.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وأكد محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، والمدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، حرص الجمعية على تنظيم المؤتمر للعام الثاني، في ضوء رؤية المؤسسة لاستكمال الدور التنموي الذي تبنته منذ نحو 30 عامًا، في مختلف محافظات مصر.

وتابع: «ويتمثل هذا الدور في تدشين ورعاية مبادرات مستدامة بهدف مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا بشكل مؤسسي متطور، فضلا عن التأكيد على دور العمل الأهلي والقطاع الخاص فىي تنمية المجتمعات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي مما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030».

خلق شراكات مع المجتمع المدني والخاص

وأضاف المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، في بيان، يستهدف المؤتمر في نسخته الثانية داخل محافظة الأقصر استعراض كل ما هو جديد في مجال الاستدامة، فضلا عن خلق شراكات بين قطاع المجتمع المدني والقطاع الخاص وعن مختلف المنظمات الإقليمية والدولية المهتمة بقضايا التنمية المستدامة، المشاركة بالمؤتمر، بهدف تعظيم العوائد من المشروعات والمبادرات الموجودة بالفعل.