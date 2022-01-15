تفاصيل الكشف عن تمثال لأبو الهول والإلهة «سخمت» في الأقصر (فيديو)

تعود محافظة الأقصر من جديد لصدارة المشهد بكشف أثري تبوح أرضها بأسراره، حيث نجحت البعثة الأثرية المصرية الألمانية أثناء الأعمال الجارية بمشروع ترميم تمثالي ممنون والمعبد الجنائزي للملك أمنحتب الثالث؛ والمعروف باسم معبد ملايين السنين بالبر الغربي في الأقصر، نجحت في الكشف عن مجموعة من الأحجار الضخمة لتمثالي الملكين على هيئة أبو الهول والإلهة سخمت.

الكشف عن بقايا جدران وأعمدة مزخرفة

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «كشف أثري جديد بالأقصر.. تمثال لأبو الهول والمعبودة سخمت»، أنه جرى الكشف أيضا عن بقايا جدران وأعمدة مزخرفة بمناظر احتفالية، ومن بين القطع المكتشفة، أجزاء من تمثالين ضخمين للملك أمنحتب الثالث على هيئة أبو الهول مرتديا غطاء الرأس واللحية الملكية وقلادة عريضة حول العنق.

وقال فتحي ياسين مدير عام آثار مصر العليا، إن الملك أمنحتب الثالث كان من أهم ملوك الأسرة الـ18، وكانت فترته سلام ورخاء، وأصبحت كل مقتنياته وما شيده يعرف بالفترة الذهبية في تاريخ مصر القديمة.

البحث جارٍ عن باقي تمثال أبو الهول

وأضاف ياسين خلال اتصال هاتفي بالبرنامج، أنه جرى اكتشاف تمثال ممنن على أحد مداخل هذا المعبد وأُطلق عليه أبو الهول لأنه رأس تمثال ضخم، وربما مع استكمال الحفائر خلال الأيام المقبلة يتم العثور على بقية التمثال.

وتابع مدير عام آثار مصر العليا، أن الإلهة سخمت التي جرى اكتشاف تمثال لها، كانت إلهة الحرب وإلهة الشفاء في الوقت ذاته، حيث تمّ العثور على تماثيل لها في نفس المكان وبكثرة قبل الاكتشاف الأخير، حيث يُقال إن الملك أمنحتب الثالث كان مريضا وهو ما أجبرها على الوجود في المعبد لعلاجه.

وأردف فتحي ياسين: «ورد أن وجود تمثال الإلهة سخمت يوجد روحا قوية تطرد جميع الأمراض والأوبئة، ويعتقد أن لها سحرا خاصا»، لافتًا إلى أن الكشوفات الأثرية مهمة لأنها تزيد مستويات المعرفة والمعلومات عن المواقع والأشخاص في مصر القديمة.