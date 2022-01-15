«شباب ورياضة الأقصر» تنظم المؤتمر الوطني للنشء بحضور 500 طليع (صور)

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر المؤتمر الوطني الأول للنشء، تحت إشراف الإدارة المركزية للطلائع برئاسة الدكتورة عزة الدين رئيس الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة، وإيمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهوبين، تحت شعار «بناء جيل»، للفئات العمرية بداية من 12 إلى 17 عاماً على مستوى محافظة الأقصر، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبحضور صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة ومسئولى الطلائع وإدارة شباب القرنة.

500 طليع

وبحسب الدكتور صلاح رشوان في تصريحات صحفية، شارك في المؤتمر الوطني الأول ما يقرب من 500 طليع وطليعة من مختلف مراكز الشباب بإدارة شباب القرنة، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقاعة مركز شباب البعيرات بالقرنة، حيث تضمن المؤتمر تقديم محاضرات دينية للنشء بحضور الشيخ اسماعيل بدوي إمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف الأقصر.

حقوق الطفل

وناقش المؤتمر مجموعة من المحاور منها، الأسرة المصرية وحقوق الطفل، القيم المجتمعية، وإنجازات الدولة المصرية، والأمن السيبراني، والرياضة وبناء الشخصية، رؤية مصر 2030، والثقافة والفنون، والحوار وتقبل الآخر، وبناء الوعى ومكافحة الشائعات ودور النشء في المجتمع.

ويأتي تنفيذ فعاليات المؤتمر في إطار الحرص على عملية تأهيل وتدريب النشء على مجموعة من المهارات اللازمة لصقل وبناء الشخصية، والتي تؤهلهم إلى المشاركة في الأنشطة العامة بما يسهم في خدمة المجتمع المحيط بهم، ومناقشة مختلف القضايا والتحديات، وآليات مواجهتهم في إطار من التوعية.