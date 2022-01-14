انطلاق امتحانات الفصل الأول بجامعة الأقصر وسط إجراءات مشددة غدا

تنطلق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بجامعة الأقصر، غدا السبت، والتي من المقرر أن تستمر لمدة ثلاثة أسابيع، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

في هذا السياق أشار الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، إلى أنه لن يسمح للطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول الامتحانات، مؤكدا على أن الجامعة أنهت تطعيم طلاب الكليات بلقاح كورونا، ما بين الجرعة الأولى والجرعتين، بالإضافة إلى تطعيم أعضاء هيئة التدريس.

تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية

وأضاف رئيس الجامعة، أنه سيتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا خلال الامتحانات بداية من التشديد على ارتداء الكمامة الطبية ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب بالإضافة إلى توزيعهم على فترات.

وكان الدكتور محمد محجوب، قال إن الجامعة استعدت مبكرًا بخطة شاملة لعقد الامتحانات، حيث وجه عمداء الكليات بضرورة إعلان جداول الامتحانات بالكليات وتوقيتاتها وأماكنها قبل بدء الامتحانات بأسبوعين.

توفير قاعات تستوعب أعداد الطلاب

وأوضح رئيس جامعة الأقصر، أنه تم توفير قاعات تستوعب أعداد الطلاب وبما يحقق التباعد الاجتماعي الآمن، مع توفير أطقم طبية وتمريض بكل الكليات، وإعداد اللجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير سيارات الإسعاف، والاستعانة بالكواشف الحرارية وبوابات التعقيم على مداخل الكليات للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا.