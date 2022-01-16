ضبط أدوية ومستلزمات مخالفة داخل منشأة طبية بدون ترخيص بالشرقية

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي الإدارة الصحية بأبوكبير، حملة للتفتيش علي المنشأت الطبية الخاصة بمركز ومدينة أبو كبير، أسفرت جهود الحملة عن ضبط عيادة نساء وتوليد خاصة، تعمل بدون ترخيص، بمدينة أبوكبير بالمخالفة للقانون، وقام مفتشي الحملة بتفتيش العيادة.

ضبط كميات كبيرة من الأدوية المخالفة والمستلزمات الطبية

وتم ضبط كميات كبيرة من الأدوية المخالفة والمستلزمات الطبية المستخدمة في الحقن المجهري، والمعدة للبيع والاستخدام داخل المنشأة، كما تبين عدم إستيفاء العيادة للإشتراطات الصحية، إضافة إلي مخالفة المنشآة لسياسات مكافحة العدوي، وقانون البيئة لعدم التعاقد مع وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، مما يعرض صحة المرضي للخطر.

استمرار الحملات المكثفة لمتابعة المنشآت الطبية

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتحريز الأدوية والمستلزمات الطبية المخالفة، وتحرير المحضر اللازم بمركز شرطة أبو كبير، للمخالفات المذكورة، ولإدارة منشأة طبية خاصة بدون ترخيص.

وأكد «مسعود»، استمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية، ومختلف المنشآت الأخري بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لمدير إدارة العلاج الحر، وفريق العمل المشارك في الحملة علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.