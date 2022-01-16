115 ألف طالب «رابعة إبتدائي» يؤدون امتحان العلوم بالغربية اليوم

أجري ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم اجتماع متابعة لامتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، والتي بدأت في العاشر من يناير الجاري وتستمر حتى الثالث من شهر فبراير القادم.

وكيل التعليم بالغربية يترأس اجتماعا لمتابعة الامتحانات

كما يؤدي الامتحان اليوم طلاب الصفوف الرابع الابتدائي، والثاني الإعدادي، والثاني الثانوي العام (المواد الغير مضافة)، والثاني والرابع التجاري والفندقي والصناعي نظام السنوات الخمس، والصف الثاني الزراعي، وفقا لجدول امتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2021 / 2022.

في بداية الجولة، توجه وكيل الوزارة بالغربية لمتابعة عدداً من مدارس إدارة السنطة، حيث تفقد مدارس الشهيد عثمان أحمد أبو زيد الابتدائية، وإشناواي الإعدادية المشتركة.

لا شكاوى من الامتحانات

واطمئن وكيل الوزارة إلى عدم وجود أي شكاوى من الامتحان، وكذلك تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع اللجان، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجنة الواحدة، كما اطمأن إلى عملية التصحيح والرصد الورقي والالكتروني.

كما أشاد وكيل الوزارة باتباع كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، من توفير أدوات التطهير والتعقيم، وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب وارتداء الكمامات للطلاب والمعلمين.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وذكر وكيل الوزارة بالغربية أن نحو 115007طالب وطالبة من الصف الرابع الابتدائي، ونحو 95442 طالب وطالبة من الصف الثاني الإعدادي، ونحو 37320 طالب وطالبة من طلاب الصف الثاني الثانوي العام، 34321 طالبا وطالبة من الصف الثاني الثانوي الفني بنظام الثلاث والخمس سنوات، و 798 طالبا وطالبة من الصف الرابع الثانوي الفني نظام السنوات الخمس فقط، يؤدون اليوم الامتحان.

ويؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي مادة العلوم في الفترة الأولى، والمهارات المهنية في الفترة الثانية، في حين يؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحان مادة الهندسة في الفترة الأولى، والتربية الفنية في الفترة الثانية، فيما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي مادتي التربية الدينية في الفترة الأولى، وكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات في الفترة الثانية، ويؤدي طلاب التعليم الفني مواد مختلفة تبعاً لتخصصاتهم.