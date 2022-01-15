حملات مكثفة لصيانة كشافات أعمدة الإنارة بالغربية (صور)

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلي الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الإقليم، بأهمية التنسيق مع اللواء حسين لبيب رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، لشن حملات مكبرة تستهدف صيانة كشافات أعمدة الإنارة العمومية بالطرق الفرعية الواصلة بين الوحدات المحلية القروية بنطاق مركز المحلة حفاظا على صالح العام للمواطنين.

حملات صيانة أعمدة الإنارة العمومية

وباشر رئيس المدينة في توجيهاته إلى رؤساء الوحدات المحلية بتنفيذ العديد من أعمال الإنارة وصيانة الكشافات بشكل دوري.

وفي السياق ذاته، دُشنت حملة مكبرة استهدفت شد أسلاك 6 من أعمدة الإنارة أمام وحدة الحماية المدنية بالعامرية، كما قام قسم الإنارة العامة بالوحدة الوحدة المحلية لقرية ميت الليث هاشم بعمل صيانة وتركيب لمبات بطريق عزبة توما كفر الجنينه بـ10 أعمدة.

كما دشنت صيانة كشافات الإنارة العامة بالغربية على طريق «المحلة الكبرى - نمرة البصل»، بـ40 كشافا، بنطاق الوحدة المحلية بالمعتمدية، إضافة إلى إصلاح 11 كشاف إنارة بمساكن «تحيا مصر» بقرية الدواخليه بالوحده المحليه للعامرية.

فرق فنية لصيانة أعمدة الإنارة

وأجريت أعمال صيانة وتركيب لمبات ليد موفرة بطريق «المحلة الكبرى - سامول»، وإصلاح الأسلاك بنطاق الوحدة المحلية لقرية ميت الليث هاشم، فضلا عن أعمال إنارة بشارع البحر أمام الوحدة المحليه للعامرية بـ10 أعمدة.

كما تم صيانة كشافات الإنارة العامة على طريق «المحلة الكبرى - نمرة البصل» بـ30 كشافا بالوحدة المحلية بالمعتمدية، تلبية لرغبات المواطنين.