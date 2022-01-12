شاب ينهي حياة صديقه بطعنة في الرقبة بالغربية

شهدت قرية ابشواي الملق، بمركز قطور، في محافظة الغربية، مصرع شاب على يد صديقه، بسبب خلافات سابقة بينهما، في مشاجرة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة، يتضمن ورود بلاغ من قبل أهالي قرية أبشواي الملق، في مركز قطور، بنشوب مشاجرة بين شخصين من أبناء القرية بالأسلحة البيضاء، ما اسفر عن مصرع أحدهما.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية الى مكان الواقعة، وتبين نشوب مشاجرة بين شخصين بسبب خلافات سابقة بينهما، وقام أحدهما بطعن الآخر بمطواه، كانت بحوزته، في رقبته، ما أسفر عن إصابته بجرح طعني في الرقبة، تم نقل المجني عليه إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقى العلاج، غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله، وتم التحفظ على الجثة في مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

ضبط المتهم

وتمكنت مباحث مركز شرطة قطور من ضبط المتهم ويدعى «ا. ر» في العقد الثالث من عمره، وأداة الجريمة، وبمناقشته، اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة مع المجني عليه.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.