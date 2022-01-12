حبس متهم بإحراق ماكينة صرف بالغربية.. والنيابة تطلب الكشف على قواه العقلية

قرر المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة مركز كفر الزيات، بمحافظة الغربية، حبس المتهم بإضرام النيران في ماكينة صرف آلي، في مركز كفر الزيات، وتحطيم الوجه الزجاجي الخاص بها، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد التحقيق معه، وذلك بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

اضطرابات نفسية

كما قررت النيابة العامة، إيداع المتهم مستشفى الصحة النفسية وتوقيع الكشف الطبي عليه، لبيان مدى سلامة قواه العقلية وتأثير اضطراباته النفسية على سلوكياته من عدمه، وكشفت مصادر أمنية أن تحريات المباحث في مركز شرطة كفر الزيات، أثبتت أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية.

بداية الواقعة

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يتضمن ورود بلاغ من أهالي شارع البحر في مدينة كفر الزيات، يتضمن قيام مجهول بإضرام النيران في ماكينة MTA تابعة لأحد البنوك، وقام بالهرب.

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد شيحه، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات، وقوة من الشرطة، وتبين حدوث تلفيات في وجه ماكينة MTA، وتحطيم الوجه الزجاجي الخاص بها، دون سرقة اي مبالغ مالية منها، وأن المتهم أضرم النيران فيها وقام بالهرب، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

ضبط المتهم

وتم تشكيل فريق بحث من قبل مباحث مركز شرطة كفر الزيات، وتم تفريغ الكاميرات المتواجدة في مكان الحادث، وتحديد هوية المتهم، والقبض عليه، واعترف بارتكاب الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت ندب خبراء المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق، وتحديد القيمة النهائية للخسائر، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتوقيع الكشف الطبي عليه لمعرفة مدى سلامة قواه العقلية والنفسية.