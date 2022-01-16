«التعليم» تكشف موانع وضع الامتحانات الورقية لطلاب «أولى وثانية ثانوي»

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس بضرورة الالتزام بموانع وضع امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ورقياً بالكامل، مؤكدة أن الامتحانات يتم وضعها من قبل موجهي المواد الأساسية في المدارس وفق المعايير التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وتشمل أسئلة موضوعية تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين وأسئلة مقالية تتراوح من سؤالين حتى خمس أسئلة.

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي تختلف من مدرسة لأخرى

وقال عاطف إبراهيم، مدير إدارة الدقي التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم في الجيزة، إن الإدارة شددت على المدارس بضرورة الالتزام بموانع وضع أسئلة الامتحانات، موضحاً أن الموانع تتمثل في أنه يشترط على واضع الامتحان ألا يكون قد سبق وحكم عليه حكم في محاكمة تأديبية أو صدر قرار ضده بحرمانه من وضع الامتحانات.

وأضاف «إبراهيم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه غير مسموح لأي موجه له أقارب في المدرسة التي يعمل بها حتى الدرجة الرابعة، متابعًا أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي تختلف من مدرسة لأخرى، كما أنه تم توجيه المدارس بضرورة البدء في وضع أسئلة الامتحانات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الموانع في درجات القرابة، تشمل الدرجة الأولى «الأب والأم والأبناء والزوج والزوجة» والدرجة الثانية «الأخ والأخت والجد والجدة والأحفاد» والدرجة الثالثة «أبناء الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة وأبناء الأحفاد» والرابعة «أبناء العم والعمة وأبناء الخال والخالة».

«شوقي»: الامتحان ليس قومياً موحداً

وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في تصريحات له رداً على أسئلة أولياء الأمور حول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الامتحان على مستوى المدرسة وليس امتحاناً قومياً موحداً، موضحاً أن أهمية التابلت تكمن في كونها المصدر التعليمي المحوري.

وأوضح أنه سيتم توفير الكتب الرقمية وبنك المعرفة وتطبيقات متنوعة على أجهزة التابلت لمساعدة الطلاب في الامتحانات، مشيراً إلى أن الغش مسؤولية وقرار فردي والخاسر الوحيد هو الطالب الذي فقد فرصة التعلم والتدرب على الأسئلة الجديدة.