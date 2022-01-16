التعليم توجّه المدارس بوضع أسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

وجّهت الإدارات التعليمية، مدارس المرحلة الثانوية، بوضع أسئلة الاختيار من متعدد في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول، بعد إعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عقد الامتحانات ورقيا بالكامل وليس إلكترونيا، ووضع أسئلة تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم، ولا تعتمد على الحفظ والتلقين.

الأسئلة تغطي جميع أجزاء مقرر الفصل الدراسي الأول

وقال عاطف إبراهيم، مدير إدارة الدقي التعليمية، التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، إنّه جرى التنبيه على موجهي كل مادة بالبدء في وضع الأسئلة استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر عقدها اعتبارا من يوم 22 يناير الحالي، في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا.

وأضاف إبراهيم لـ«الوطن»، أنّه جرى التأكيد على جميع الموجهين بالالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، موضحا أنّ الأسئلة تغطي جميع أجزاء مقرر الفصل الدراسي الأول وتنقسم بين 70% من الدرجات للأسئلة الموضوعية و30% من الدرجات لأسئلة الاختيار من متعدد.

عدد الأسئلة المقالية يتراوح من سؤالين لـ5

من جانبه، أكد مصطفى عبده، مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، أنّه جرى توجيه الموجهين بالالتزام بالتعليمات التي أعلنها الدكتور طارق شوقي، بشأن وضع أسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، موضحا أنّ جميع الأسئلة تعتمد على الفهم.

وفي سياق متصل، أكد بسكاوي مصطفى، مدير إدارة جنوب الجيزة التعليمية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ عدد الأسئلة المقالية يتراوح من سؤالين لـ5 أسئلة، والإجابة ستكون في نفس ورقة الأسئلة.

يذكر أنّ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قرر إلغاء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الإلكترونية، وعقد الامتحانات ورقية بالكامل، وتشمل أسئلة موضوعية ومقالية.