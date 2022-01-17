طلاب «رابعة ابتدائي» يؤدون امتحاني الدراسات الاجتماعية وict اليوم

يواصل طلاب الصف الرابع الابتدائي، امتحانات نصف العام، لليوم الثالث على التوالي، إذ يؤدي الطلاب اليوم الاثنين 17 يناير، امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية (لمدة ساعة ونصف) وict (لمدة ساعة ونصف)، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة المعلنة من قبل وزارة الصحة والسكان للتصدي لجائحة كورونا.

15 سؤالا في امتحان الدراسات الاجتماعية

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد أسئلة امتحان الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي 15 سؤالًا فقط ، كما يبلغ عدد أسئلة امتحان ict 15 سؤالا أيضا .

وأشارت وزارة التعليم إلى أنه تم وضع الامتحانات من بنك الأسئلة الذي أعدته وزارة التربية والتعليم، وتم إرساله للإدارات التعليمية، مشيرة إلى أن التوجيه العام هو المسؤول عن اختيار الأسئلة من على بنك الأسئلة.

الامتحان مختلف من مدرسة لأخرى

وأكدت الوزارة، أن أسئلة امتحانات رابعة ابتدائي، تعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين ومختلفة من مدرسة لأخرى، مؤكدة أن الامتحانات في جميع الدروس التي درسها الطلاب منذ بداية العام الدراسي وحتي نهاية شهر ديسمبر.

وقالت وزارة التعليم، إن تصحيح تقييم الامتحان وتصحيحه سيكون من جانب المدرسة وتحت إشراف التوجيه وإدارة المدرسة، مشيرا إلى أن إعلان نتيجة جميع الامتحانات على مدار السنة في نهاية العام الدراسي بالألوان.

غدا امتحان مادة اللغة الإنجليزية والأربعاء إجازة

فيما يؤدي طلاب رابعة ابتدائي، غدا الثلاثاء 18 يناير، امتحان مادة اللغة الإنجليزية (لمدة ساعة ونصف)، طبقاً لجدول المعد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي بدأت يوم الأحد 15 يناير وينتهي يوم الخميس 20 يناير.

وطبقاً للجدول، سيكون يوم الأربعاء 19 يناير إجازة من الامتحانات، والخميس 20 يناير سيكون آخر أيام امتحانات نصف العام لرابعة ابتدائي، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة الرياضيات (ساعة ونصف).