سكرتير عام قنا يلتقي رؤساء القرى المتقدمين لشغل وظيفة نائب رئيس مدينة

التقى المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام محافظة قنا، برؤساء القرى الحاليين المتقدمين لشغل وظيفة نائب رئيس مدينة، وذلك بحضور حمدي حسين مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وأحمد عطية مدير إدارة الموارد البشرية، وأنور ياسين مدير إدارة شؤون المجالس، وممثل الإدارة العامة للشؤون القانونية بالمحافظة، وذلك بتكليف من اللواء أشرف الداودي محافظ قنا.

معايير التقييم

وأوضح السكرتير العام لمحافظة قنا، أنه تم عقد لقاء مع 13 متقدما، وتم مناقشتهم حول مستوى أداء كل منهم في ملفات التقنين والتصالح، وكذلك متابعة مشروعات مبادرة «حياة كريمة» ومستوى النظافة داخل القرية المسؤول عنها، مؤكدا تقييم مدى كفاءة رؤساء القرى المتقدمين بناءا على آدائهم ونتائج كل منهم في ملفىّ التقنين والتصالح.

سمات شخصية ومهارات التواصل

وأضاف «الطيبي»، أنه تم مناقشة المتقدمين حول مقترحاتهم لتطوير منظومة العمل ومدى قدرتهم على تقديم الأفضل لتحسين الأداء، كما تم توجيه أسئلة للمتقدمين لقياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية لديهم ومعرفة قدرتهم على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرارات، مشيرا إلى أن الاختيار بين المتقدمين يتم طبقًا للمعايير والشروط بما يسمح بوجود عناصر مؤهلة لشغل الوظيفة بهدف تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وكان ديوان عام محافظة قنا، أعلن احتياج محافظة إلى عدد من الموظفين بالنتداب لشغل وظائف رؤساء القرى والمدن، وفقا للشروط والمعاير التي حددها الإعلان منها تقارير الأداء في مصالحهم التي يعملون بها، وفق اختبارات معينة في مثل هذه الوظائف.