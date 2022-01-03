محافظ قنا يتابع أعمال إحلال وتجديد خط مياه الشرب بالمدينة

تابع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أعمال إحلال وتجديد خط مياه الشرب بمنطقة عمر أفندي بمدينة قنا، ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة، الذي يجرى تنفيذه في 5 مناطق بالمدينة.

رافق المحافظ، المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والعميد أحمد صقر، مدير إدارة المرور بقنا، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ومسؤولي مديرية الطرق والنقل.

استخدام معدات حديثة في الحفر

وأوضح محافظ قنا أن شركة المياه الشرب والصرف الصحي، بدأت أعمال الحفر صباح اليوم، باستخدام معدات حديثة لا تُحدث ضررا بطبقة الأسفلت، حفاظا على المال العام والمظهر الحضاري لطرق المدينة، موجها بضرورة وضع علامات إرشادية وحواجز مرورية بطول أعمال الحفر، بما لا يؤثر على حركة سير المركبات بالشارع.

وأكد «الداودي» أنه جرى التنبيه على مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإنهاء الأعمال في اليوم ذاته، وإعادة رصف الجزء المحفور غدا، لإعادة حركة سير السيارات لوضعها الطبيعي.

تطوير مدينة قنا

يُذكر أن مشروع تطوير المناطق غير المخططة يستهدف 5 مناطق بمدينة قنا، هي: «نجع سعيد وأرض الدقيني - نواحي الحاكم العسكري وعزبة البوصة والنحال - نواحي الزبيدي والحصواية والعبابده - نواحي مركز شباب الكنوز - نواحي المنشية وعزبة خليفة»، بتكلفة مالية تصل إلى 200 مليون جنيه، مخصصة من صندوق تطوير العشوائيات، تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية بالقضاء على العشوائيات والمناطق غير المخططة، لتحقيق التنمية المستدامة.