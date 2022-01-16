«حياة كريمة» تحول محنة أسرتين بأسوان لمنحة (صور)

تدخلت مؤسسة «حياة كريمة» في 12 يناير لحل أزمة أسرتين بعد أن تلقت أخبارا من محافظة أسوان، وبالتحديد من قرية الجنينة والشباك بمركز نصر بالنوبة، حيث اندلع حريق بمنزلين، وأتلف كل محتوياتهما من أجهزة كهربائية ومفروشات وغيرها، ولم يكن للأهالي ملجأ أو مبيت بديلا عن الذي احترق، وأصبحت الأسرتان بلا مبيت، وكان الوضع سيئا للغاية للأسرتين، خصوصا وأن أحدهم كان شخصا من ذوي الهمم.

وانتقلت مؤسسة «حياة كريمة» لمعاينة الوضع على الطبيعة، وتم توفير دعم سريع للأسرتين من بطاطين ومواد غذائية وكل الاحتياجات اللازمة لهم، لحين توفير شقق سكنية بديلة وبالفعل تم التواصل مع الدكتورة غادة أبوزيد، نائب محافظ أسوان، وعلى الفور تم توجيه المختصين والجهات المعنية بتوفير السكن البديل للأسرتين، وفق بيان أصدرته مؤسسة حياة كريمة عبر حسابها الرسمي على فيس بوك.

ونقلت مؤسسة «حياة كريمة» الأسرتين مع كل احتياجاتهما بسيارتين وتم تسليمهما الشقتين وتم تجهيزهما بكل الأجهزة الكهربائية والمفروشات بمنطقة عمارات العلاقى بمدينة أسوان.

«حياة كريمة» تزور الأسر المستفيدة من الشقق السكنية

كما زارت لجان من مؤسسة «حياة كريمة» الأسر المستفيدة من الشقق السكنية والمستفيدة من التجهيزات التي قامت المؤسسة بتوفيرها في الشقق الجديدة للاطمئنان عليهم والاستماع لطلباتهم.

ومن جهة أخرى، أجرى محافظ المنيا جولة تفقدية أمس السبت، لمتابعة أعمال المشروعات الجاري تنفيذها بقرى مركز مغاغة، ضمن مبادرة حياة كريمة، إذ يجرى تنفيذ 394 مشروعا في 16 قطاعا بقرى المركز، والتقى المحافظ عددا من أهالي القرية، واستمع إلى ملاحظاتهم ومتطلباتهم.

فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان أول أمس عن إطلاق خمس قوافل طبية جديدة ضمن مبادرة «حياة كريمة» للكشف المبكر على الأمراض السارية والأمراض غير السارية، التي يعاني منها بعض المواطنين من مختلف الفئات العمرية، بالقرى والمراكز بمحافظات الجمهورية.