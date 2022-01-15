معاينة 12 موقعا لإقامة محطات رفع صرف صحي بقرى البداري ضمن «حياة كريمة»

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار المتابعة الميدانية والمستمرة على الأعمال الجاري تنفيذها بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير الريف المصري بقرى ومراكز المحافظة، وتوجيه قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء، بتذليل كل العقبات لسرعة نهو العمال واستكمال تنفيذ المشروعات، وفقا للخطة الزمنية ومتابعة مراحل تنفيذ كل المشروعات ومتابعة نسب التنفيذ بصفة دورية، معلنًا تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير كل الإمكانات المتاحة لسرعة الانتهاء من المشروعات لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

معاينة المواقع تمهيدا لإقامة محطات صرف

وتفقد محمد حسن، رئيس مركز ومدينة البداري، سير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرى مركز البداري، كما عاين 12 موقعا تمهيدا لإقامة محطات رفع صرف صحي عليها لخدمة قرى المركز، وذلك بمشاركة مسؤولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، كما تابع الأراضي لإقامة بعض المدارس عليها، وتابع معدلات التنفيذ بمشروعات مجمعات الخدمات الحكومية والتي سوف تنهي معاناة سكان القرى في الحصول على الخدمات الحكومية والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.

تنفيذ 1500 مشروع بتكلفة إجمالية 25 مليار جنيه

وأشار محافظ أسيوط إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل، وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ، لافتا إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابعا، ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1500 مشروع بتكلفة إجمالية 25 مليار جنيه، ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بـ4 مراكز هي «ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح»، ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي «منفلوط وديروط»، ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا؛ يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.