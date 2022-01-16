رفع كفاءة مخر السيل بحلوان لمواجهة السيول والأمطار

أجرت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جولة تفقدية ميدانية شملت حي المعصرة وطرة، للوقوف على المشكلات التي يعاني منها المواطن وحلها بشكل جذري، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة على أرض الواقع بهدف تطويرها، وذلك بحضور الدكتور ياسر الجندي رئيس حي المعصرة والأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية.

وتفقدت نائب المحافظ، شوارع ترعة الخشاب والرشاح والعشرين وشارع جمال عبدالناصر وعزبة الهجانة وشارع كورنيش النيل وطريق الأوتوستراد.

رصف الشوارع

وشددت نائب المحافظ على ضرورة الانتهاء من رصف الشوارع الأكثر إلحاحا، ضمن الخطة الاستثمارية للعام الجاري، مع ضرورة التنبيه على شركات المرافق لاعادة الشيء لأصله بعد الانتهاء من أعمال الرصف ورفع الكفاءة، كما وجهت نائب المحافظ شركة نهضة مصر للنظافة بضرورة رفع كفاءة نظافة مخر السيل وإزالة التراكمات بداخله ومحيطه، استعدادا لمواجهة اخطار السيول وسقوط الامطار.

مخالفات البناء

وفيما يخص مخالفات البناء شددت نائب محافظ القاهرة على ضرورة إيقاف كل أعمال البناء المخالفة، من خلال أعمال الرصد والمتابعة المستمرة لوقف الأعمال المخالفة في المهد، في إطار التصدي والقضاء على ظاهرة البناء العشوائي.

كما واصلت جولتها بتفقد الأعمال والخدمات المقدمة بحي طرة، للوقوف على مستوى الخدمات على أرض الواقع بحضور المهندسة جيهان جادو القائم بأعمال رئيس حي طرة، وجميع الأجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية، وتفقدت أعمال التطوير بمدخل شق الثعبان، ووجهت بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وتيسيير كافة المعوقات بالنسبة للشركة المنفذة وتحديد جدول زمنى لانهاء كل الأعمال.

رفع كفاءة الشوارع

وشددت «عبدالمنعم»، على ضرورة رفع كفاءة الشوارع من حيث النظافة والتجميل وتكثيف اعمال النظافة و حملات تجريد ونظافة الارصفة ورفع الاتربة مع الاهتمام الدائم بنظافة الشارع و سرعة الانتهاء من رصف و رفع كفاءة الشارع ضمن الخطة الاستثمارية، والتأكيد على رؤساء الاحياء بالمنطقة الجنوبية التواجد بين المواطنين لسرعة التعامل مع أي شكاوى وتحسين مستوى الخدمات، وعلى رأسها تحسين مستوى النظافة ورفع القمامة اولا بأول مع ضرورة المتابعة المستمرة و التواصل المستمر مع المواطنين للاستماع الى شكواهم وحلها بصورة سريعة.

منظومة النظافة

ولفتت إلى أهمية وجود افراد المتابعة الميدانية ومشرفى المربعات بصفة يومية والمرور بنطاق الحي على مدار الساعة للنهوض والارتقاء بمنظومة النظافة، وللحد من المخالفات المتكررة بنطاق الحي وتكثيف الحملات لرفع الاشغالات ومخالفات المحلات والكافيهات والباعة، بالتنسيق مع شرطة المرافق لعمل حملات مستمرة على الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية للحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق الانضباط بجميع الشوارع .