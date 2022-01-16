بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي بـ«كارو» بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى مع عربة «كارو» على طريق «المحمودية - دمنهور»، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة دمنهور، يفيد استقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى «كارو»، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين إصابة كل من أحمد كمال عيد، 50 سنة، مقيم في المحمودية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى، وهالة أحمد كمال، 25 سنة، مقيمة في المحمودية مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم واشتباه نزيف في البطن، ودينا أحمد عيد، 25 سنة، مصابة بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الذراع اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، ونوال عبده، 30 سنة، مصابة بكدمات وجروح متفرقة وكسر في الحوض ونزيف في البطن.

وجري نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 3 في تصادم دراجة نارية وسيارة

وأصيب، صباح اليوم، 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكي، أمام قرية زاوية غزال، بطريق المحمودية دمنهور أمام قرية زاوية غزال، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.