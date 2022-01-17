حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 17-1-2022 مهنيا وعاطفيا

الجوزاء على رأس الأبراج الهوائية، ويشترك مواليد البرج في العديد من الصفات؛ منها تقلب المزاج، وتنفيذ أنشطة ملفتة جاذبة للأنظار، كما أن الجوزاء يمتلك شخصيتين متناقضتين، وينتمي مواليد الفترة من 21 مايو حتى 20 يونيو لبرج الجوزاء.

ويقدم خبراء الفلك وعلم الأبراج، عددا من النصائح والتحذيرات، ضمن حظك اليوم الأحد لأصحاب البرج، فعلى المستوى المالي القمر يتنافر مع فينوس في منزلي المال.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا وماليا

تنصح عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، مواليد برج الجوزاء، بضرورة توخي الحذر، فيحدث تنافر بين القمر وبلوتو في منزلي المال، وعليك اليوم مراجعة خطواتك المهنية وأيضا نفقاتك، وإدارة وضعك المالي والمهني بجدية.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا والاجتماعي

أما على الصعيد العاطفي والاجتماعي فتنصح عالمة الفلك، بالحفاظ على اللباقة واللياقة في معاملاتك.

مشاهير برج الجوزاء

ومن أشهر مواليد هذا البرج، الفنان راغب علامة، الذي يوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو، والفنانة الراحلة مارلين مونرو، التي يوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو.