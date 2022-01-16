حظك اليوم برج القوس الأحد 16-1-2022 مهنيا وعاطفيا

مواليد برج القوس يتميزون بالعاطفة الجياشة، فهو شخص رومانسي بطبعه، ومع ذلك معروف بالجرأة في الكلام، والرومانسية الخيالية، مما يجعل الكثيرون يرغبون بالارتباط من هذا البرج، ويرى خبراء الفلك أن أصحاب هذا البرج عليهم مراجعة قراراتهم بشكل جيد وألا يتسرعون في تصرفاتهم لأن الأبراج لا تعمل في صالحهم اليوم.

ويشرح موقع بوابة «الوطن» باستفاضة تأثير حركة الأبراج والفلك على أصحاب برج القوس، من خلال حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد والتي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

على المستوى المهني، اليوم قد يكون سيئ الحظ لمواليد برج القوس، فالقمر يتنافر مع فينوس في منزل المال، لذلك عليك أن تراجع القرارات المهنية، بالإضافة إلى أمورك المالية، فيما يتعلق بالشراء، ودراسة احتياجاتك ولا تتعجل الأمور.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

على الرغم من أن الأبراج تعمل في صالح مواليد برج القوس، فلديك طاقة تجعلك قادرا على الإبداع، والقيام بعدة نشاطات عائلية أو أسرية، لكن عليك البحث جيدًا والانتباه كل من يقولك أي أخبار والتأكد من صحتها، كما يجب أن تحسب كل خطوة قبل أن تخطوها مع الشريك.

مواصفات برج القوس

من أشهر صفات مواليد برج القوس، هو حبهم الدائم للتجول والسفر والترحال، فهو يعشق الأنشطة غير التقليدية، مثل تسلق الجبال، والقفز بالمظلات والمغامرات بشكل عام، كما أنه من الشخصيات الكريمة فهو يحب الإنفاق على نفسه، وتدليل ذاته، مما يجعل الكثيرون يعتقدون أنه نرجسي أناني.

مشاهير برج القوس

وعدد كبير من المشاهير الذين أثروا في مجتمعتهم هم من مواليد برج القوس، وأشهر هؤلاء، الصحفية والكاتبة النسوية، درية شفيق، والأديبة المصرية نبوية موسى، والأديب المصري قاسم أمين، والفنانة المصرية نجلاء فتحي، والفنانة ماجدة زكي، والفنانة الراحلة شويكار، والفنانة سوسن بدر، وماجد الكدواني، ومكسيم خليل.