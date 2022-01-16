«الجريمة» يتصدر إيرادات الأفلام أمس.. و«أبوصدام» مهدد بـ«السحب»

حقق فيلم الجريمة نحو 584 ألف جنيه، إيراداته في دور العرض أمس السبت، والذي يضم مجموعة من النجوم، منهم أحمد عز، منة شلبي، وماجد الكدواني، ومن إخراج شريف عرفة.

إيرادات فيلم زيكو أمس

أما فيلم من أجل زيكو فحقق نحو 519 ألف جنيه أمس، حيث تدور أحداثه حول طفل وحيد لأسرة فقيرة، تتحول حياتهم عندما يربح زيكو فرصة للمشاركة في مسابقة «أذكى طفل في مصر»، وتخرج الأسرة كلها في رحلة مليئة بالمفارقات والمواقف الكوميدية.

والفيلم بطولة كريم محمود عبدالعزيز، منة شلبي، محمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف: شيكو، وإسعاد يونس، وتاليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.

فيلم قمر 14 في المرتبة الثالثة

وحقق فيلم قمر 14 نحو 117 ألف جنيه، وعرض الفيلم لأول مرة ضمن فعاليات الدورة السابقة لمهرجان الجونة السينمائي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، وكان له «ريد كاربت» خاص.

ويضم «قمر 14» عدد كبير من النجوم، منهم خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، أحمد حاتم، أسماء أبواليزيد، غادة عادل، خالد أنور، مي الغيطي وأحمد مالك، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

إيرادات الأفلام المنافسة لـ«الجريمة»

وحقق فيلم «الكاهن» نحو 26 ألف جنيه، وفيلم «مربع برمودة» 11 ألف جنيه أمس بدور العرض، وفيلم «برا المنهج» في المرتبة قبل الأخيرة بنحو 9 آلاف جنيه، بينما حقق فيلم «أبو صدام» ألفين جنيه، ما يعرضه للسحب من دور العرض.