خالد فودة: تنفيذ 50% من الخطة الاستثمارية لمحافظة جنوب سيناء «صور»

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل بكامل طاقته لإنهاء الخطة الاستثمارية، موضحا أنه جرى عقد لقاء في مكتبه بشرم الشيخ مع اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، لمناقشة موقف الخطة في المدن.

وأضاف «فودة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى تنفيذ 50% من الخطة الاستثمارية للمحافظة على مستوى المدن؛ مما يدل على سرعة تنفيذ الخطة قبل الجدول الزمني المحدد.

الموافقة على 20 طلب تصالح

وكشف عن موافقته اليوم الأحد، على عدد 20 قرارا لحالات تصالح على مخالفات البناء، لأهالي مدينة شرم الشيخ «نموذج 10» بمكتب المحافظ بشرم الشيخ، بحضور اللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

وأضاف أن إجمالي حالات التصالح في شرم الشيخ بلغت نحو 1150 حالة من 1700 طلب جرى تقديمها بالمدينة، وذلك في إطار استكمال التصديق على قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، موجها بسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.

مكافأة للعاملين بمجلس مدينة شرم الشيخ

ووجّه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الشكر للجهاز التنفيذي لمدينة شرم الشيخ، وذلك خلال لقائه بهم، اليوم الأحد، بمكتب المحافظ بشرم الشيخ، بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وبحضور اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ ونائب رئيس المدينة وسكرتير المدينة وجميع رؤساء القطاعات بالمدينة.

وأثنى المحافظ على مجهودات الجهاز التنفيذي للمدينة مشيدا بجهودهم خلال تعرض المدينة لطقس سيئ وأمطار غزيرة في بداية الشهر الجاري، وتغلبهم على آثار الأمطار وإعادة الحياة للمدينة في ساعات معدودة، وأيضًا جهودهم قبل وأثناء انعقاد منتدى شباب العالم في الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري.

وقرر المحافظ صرف مكافآت مجزية لهم تقديراً لجهودهم ولتحفيزهم على العمل.