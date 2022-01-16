أرشيفجي السينما: أمتلك 60 عامًا من تاريخ مصر الفني.. جمعتها في 50 سنة

قال الأرشيفجي مكرم سلامة، إن مصر كان بها ألف دار سينما من السلوم إلى أسوان، ويوجد في القاهرة حاليا، أقل من 5، لافتًا إلى عشقه الذهاب إلى السينما في نجع حمادي، وكان يصعد على العمود من أجل الدخول، إذ لم يكن لديه مال، مشيرًا إلى أن العاملين بها كانوا جيرانه، لذا ساعدوه في جمع الأفلام والأرشيف المختلف، موضحًا أن الجمهور كان يطلب إعادة بعض المشاهد، لأنها كانت الترفيه الوحيد الموجود في هذا الوقت، مشيرا إلى امتلاكه تاريخ مصر الفني من ثلاثينيات القرن الماضي حتى حقبة التسعينيات، جمعها في 50 عامًا من عمره.

تاريخ السينما المصرية خلال 30 سنة

وكشف «سلامة»، خلال استضافته في برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على فضائية «DMC»، اليوم، وتقدمه الإعلامية سناء منصور، عن الاستحواذ على المستندات الورقية الخاصة بـ«مزراحي» المنتج المصري، وكانت تشمل تاريخ السينما المصرية منذ عام 1930 حتى عام 1960، وتاريخ توزيع الأفلام المصرية في مختلف دول العالم، ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا الجنوبية.

تأسيس شركة ملاحة في السويس

وأضاف «سلامة» أنه سافر عام 1975 إلى محافظة السويس، وأسس شركة ملاحة، لافتًا إلى الفنان «شالوم» يهودي إسكندراني، عمل 3 أفلام، واشترك في الأفلام معه السيدة أم كلثوم، وكان اسمه المندوبان، وأنتج أفلامًا يونانية مصرية عديدة، لكنه هاجر بعدها إلى أوروبا، وجرى الاستحواذ على الأفلام، بسبب عدم قدرته دفع الضرائب.

تاريخ مصري مهم يمتلكه

وتابع: «أنا عايش في شقة مع الأرشيف وشقة تانية فيها مراتي، وقلت لابني مارك، يعمل سكان لكل الورق اللي حصلنا عليه، حاليا عندنا صفحتي، بنزل كل ما يخص الأفلام، جالي شوال في نيجاتف للإذاعة، وبرامج الإذاعة من سنة 1952 حتى سنة 1964، خدنا الحاجات دي وعرضناها على التليفزيون، واشترتها أخبار مصر عن طريق عبداللطيف المناوي، محدش بيتواصل معايا، عرضت الأرشيف كله للبيع، وزارة الثقافة كلموني، لكن اتأخروا، وفيه ناس كتير من بره اتواصلت معايا، أنا حاليًا 73 سنة، معرفش بكره في إيه، ومعايا تاريخ مصر من الثلاثينيات لحد التسعينيات، وما عرفش اللي عملته ده قانوني ولا لأ، ومش هبيع ورقة قلت إنها أمانة».