مبروك عطية: «الراجل اللي هيقول من حقي أتجوز أربعة هقوله كسر حُقك»

كشف الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، أنه يجب على المرأة عندما تعلم بوقوع الطلاق أن «تعتد»، أي توفي العدة، ويمكن لزوجها أن يعيدها إلى ذمته خلال 3 أشهر دون مهر أو عقد جديد، مؤكدًا: «الشرع ماحللش أربعة، لكننا نقول أباح، والراجل اللي يقول أنا من حقي أتجوز أربعة أقوله كسر حُقك، حق مين أبو حق، لكن الشرع أباح للقادر».

صعوبات التعدد

وأوضح: «اللي قادر عرفنا إنه قادر، لو حد هيتجوز 4 فده عاوز له 4 شقق بـ4 ملايين جنيه في المتوسط على المحارة، ده غير الفرش والعدل بين الأربعة، اللي رزقه ربنا واحدة يحمده عليها ويدرس المجتمع والظروف والاقتصاد وحالته مع ربنا، جوازات إيه بس؟!».

«عطية»: «الراجل بيخاف من مراته لو مكتفاه بالورق»

وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف: «لو الراجل قرر يقول لمراته إنه هيتجوز عليها لازم يبقى في ليلة نكد، وبالنسبة للكلام بتاع الراجل بيخاف من مراته فدي شائعة، لكن الراجل بيخاف من مراته لو كانت مكتفاه بالورق، زي القايمة والمؤخر .. لكن غير كده هيخاف منها إزاي؟! وإلا ماكنش جاب منها عيال، المعاشرة الزوجية تنفع على خير».

نصيحة للسيدات

وأكد مبروك عطية: «أنصح السيدات، لو مكنش الراجل ملو هدومه ويقول للدنيا كلها إنه هيتجوزك متاخديهوش، تاخدي واحد خايف من مراته الأولى والمجتمع وخايف من أهله وياخدك استراحة ليه، لازم يملى بيتك زي ما هو ملأ بيت تاني».